Cómo ver Inter Miami de Lionel Messi vs New York City FC: horario y formaciones

El conjunto de Florida, con Lionel Messi, disputa una nueva jornada de la MLS 2025. Se puede ver libre y en vivo por celular.

24/09/2025 | 01:05Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Inter Miami de Lionel Messi vs New York City FC

El Inter Miami de Lionel Messi visita este miércoles a New York City FC, por una nueva fecha de la Major League Soccer (MLS) 2025.

El partido se juega desde las 20.30 horas de la Argentina, en el Citi Field, y se podrá ver a través de la plataforma Apple TV.

De andar irregular en la MLS, el conjunto de Javier Mascherano viene de recuperarse, tras dos derrotas al hilo, con dos buenas victorias que lo tuvieron al astro rosarino marcando en ambos encuentros.

Las posibles formaciones de New York City FC vs Inter Miami

NEW YORK CITY FC: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Pascal Jansen.

INTER MIAMI: Oscar Ustari; Ian Fray, Noah Allen, Maximiliano Falcon, Jordi Alba; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Sergio Busquets, Telasco Segovia; Lionel Messi, Tadeo Allende. DT: Javier Mascherano.

Cómo ver en vivo New York City FC vs Inter Miami

El nuevo compromiso del Inter Miami por la MLS será televisado por el servicio de streaming Apple TV+, como todos los partidos del certamen de Estados Unidos.

Como sabe, la plataforma de streaming Apple TV es la dueña de los derechos para la transmisión de los partidos de la Mejor League Soccer (MLS) y la Leagues Cup. Quienes quieran acceder, deberán suscribirse, aunque hay algunas opciones gratuitas.

Lectura rápida

¿Quién juega en el partido? Inter Miami contra New York City FC.

¿Cuándo se juega el partido? Este miércoles a las 20.30 horas de Argentina.

¿Dónde se lleva a cabo el evento? En Citi Field, Nueva York.

¿Cómo se puede ver el partido? A través de la plataforma Apple TV, con opciones gratuitas disponibles.

¿Quién es el DT de Inter Miami? Javier Mascherano.

[Fuente: Noticias Argentinas]

