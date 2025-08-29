En vivo

La Cadena del Gol

Instituto vs. Independiente

Argentina

En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

Estadio 3

Newell´s vs. Barracas Ctral.

Rosario

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Modo Cuarteto

Agostina y Conrado

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Cómo ver en vivo Vélez vs Lanús: horario y formaciones

El "Fortín" recibe este sábado al "Rojo" por la quinta fecha del Torneo Clausura. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.

29/08/2025 | 20:15Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Vélez vs Lanús: horario y formaciones

Vélez y Lanús chocan este sábado en el marco de la séptima fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 21.30 horas de Argentina en el Estadio Jose Amalfitani. Se podrá ver por ESPN Premium.

El elenco de Guillermo Barros Schelotto llega embalado y como escolta de la zona, pero el “Granate” está a un punto y al acecho.

Probables formaciones de Vélez vs Lanús

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordón, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Claudio Baeza; Agustín Bouzat, Tomás Galván, Maher Carrizo; Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Cómo ver en vivo Vélez vs Lanús

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN Premium. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué equipos juegan?
Vélez y Lanús se enfrentarán en el estadio de Vélez.

¿Cuándo se juega el partido?
El partido se juega el sábado a las 21.30 horas.

¿Dónde se lleva a cabo?
En el Estadio José Amalfitani, Argentina.

¿Quiénes son los entrenadores?
Guillermo Barros Schelotto dirige a Vélez y Mauricio Pellegrino a Lanús.

¿Cómo se puede ver el partido?
El encuentro será transmitido por ESPN Premium y también a través de plataformas digitales.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho