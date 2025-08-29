Cómo ver en vivo Vélez vs Lanús: horario y formaciones
El "Fortín" recibe este sábado al "Rojo" por la quinta fecha del Torneo Clausura. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.
29/08/2025
Vélez y Lanús chocan este sábado en el marco de la séptima fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega desde las 21.30 horas de Argentina en el Estadio Jose Amalfitani. Se podrá ver por ESPN Premium.
El elenco de Guillermo Barros Schelotto llega embalado y como escolta de la zona, pero el “Granate” está a un punto y al acecho.
Probables formaciones de Vélez vs Lanús
Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordón, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Claudio Baeza; Agustín Bouzat, Tomás Galván, Maher Carrizo; Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.
Cómo ver en vivo Vélez vs Lanús
El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN Premium. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.
