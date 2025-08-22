Cómo ver en vivo Tigre vs Independiente Rivadavia: horario y formaciones

Tigre e Independiente Rivadavia de Mendoza chocan este viernes en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 20 horas de Argentina en el Estadio Jose Dellagiovanna. Se podrá ver por ESPN Premium.

El “Matador” llega en gran momento tras la agónica victoria ante Racing, mientras que la “Lepra” mendocina viene de perder con Boca de local.

Probables formaciones de Tigre vs Independiente Rivadavia

Tigre: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Diego Davobe.

Independiente Rivadavia: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Alfredo Berti.

Cómo ver en vivo Tigre vs Independiente Rivadavia

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN Premium. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.