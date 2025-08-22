En vivo

Cómo ver en vivo Tigre vs Independiente Rivadavia: horario y formaciones

El "Matador" recibe en Victoria a la "Lepra" por la sexta fecha del Torneo Clausura. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.

22/08/2025 | 02:04Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Tigre vs Independiente Rivadavia: horario y formaciones

Tigre e Independiente Rivadavia de Mendoza chocan este viernes en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 20 horas de Argentina en el Estadio Jose Dellagiovanna. Se podrá ver por ESPN Premium.

El “Matador” llega en gran momento tras la agónica victoria ante Racing, mientras que la “Lepra” mendocina viene de perder con Boca de local.

Probables formaciones de Tigre vs Independiente Rivadavia

Tigre: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Diego Davobe.

Independiente Rivadavia: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Alfredo Berti.

Cómo ver en vivo Tigre vs Independiente Rivadavia

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN Premium. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué equipos juegan? Tigre e Independiente Rivadavia se enfrentan en la sexta fecha del Torneo Clausura 2025.

¿Cuándo se juega el partido? El encuentro está programado para este viernes a las 20 horas de Argentina.

¿Dónde se lleva a cabo el partido? El partido se disputa en el Estadio Jose Dellagiovanna, en Victoria.

¿Cómo llegan los equipos? Tigre llega tras ganar a Racing, mientras que Independiente Rivadavia perdió con Boca de local.

¿Dónde se puede ver el partido? La transmisión será a través de ESPN Premium y plataformas digitales como Directv Go, Flow y Telecentro Play.

[Fuente: Noticias Argentinas]

