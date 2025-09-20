Cómo ver en vivo Rosario Central vs Talleres: horario y formaciones

Rosario Central y Talleres chocan este domingo en el marco de la novena fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 19 horas de Argentina en el Estadio Gigante de Arroyito. Se podrá ver por ESPN Premium.

El conjunto de Di María, que viene de un golazo olímpico a Boca, se mantiene invicto pero con pocas victorias, mientras que el equipo de Carlos Tevez tiene una floja temporada y empieza a preocuparse por los promedios.

Probables formaciones de Rosario Central vs Talleres

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Franco Ibarra, Víctor Malcorra; Santiago López, Ángel Di María, Jaminton Campaz y Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Rodrigo Guth, José Luis Palomino y Gabriel Báez; Juan Camilo Portilla, Diego Ortegoza y Rúben Botta; Valentín Depietri y Federico Girotti. DT: Carlos Tevez.

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN Premium. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.