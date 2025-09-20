Cómo ver en vivo Rosario Central vs Talleres: horario y formaciones
El "Canalla" de Ángel Di María recibe a la "T" de Carlos Tevez por la novena fecha del Torneo Clausura. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.
20/09/2025 | 20:15Redacción Cadena 3
FOTO: Cómo ver en vivo Rosario Central vs Talleres: horario y formaciones
Rosario Central y Talleres chocan este domingo en el marco de la novena fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega desde las 19 horas de Argentina en el Estadio Gigante de Arroyito. Se podrá ver por ESPN Premium.
El conjunto de Di María, que viene de un golazo olímpico a Boca, se mantiene invicto pero con pocas victorias, mientras que el equipo de Carlos Tevez tiene una floja temporada y empieza a preocuparse por los promedios.
Probables formaciones de Rosario Central vs Talleres
Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Franco Ibarra, Víctor Malcorra; Santiago López, Ángel Di María, Jaminton Campaz y Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.
Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Rodrigo Guth, José Luis Palomino y Gabriel Báez; Juan Camilo Portilla, Diego Ortegoza y Rúben Botta; Valentín Depietri y Federico Girotti. DT: Carlos Tevez.
El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN Premium. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.
Lectura rápida
¿Qué equipos juegan? Rosario Central y Talleres se enfrentan en el Torneo Clausura 2025.
¿Cuándo se juega el partido? El partido es el domingo a las 19 horas de Argentina.
¿Dónde se lleva a cabo el encuentro? En el Estadio Gigante de Arroyito.
¿Cómo se pueden ver los partidos? Se puede ver por ESPN Premium y a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.
¿Quiénes son los directores técnicos? Ariel Holan dirige a Rosario Central y Carlos Tevez a Talleres.
[Fuente: Noticias Argentinas]