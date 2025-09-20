En vivo

Show de Gigantes

Emanuel Anezín

Argentina

En vivo

Show de Gigantes

Emanuel Anezín

Rosario

En vivo

Especial 30 Años Primavera en Carlos Paz

 

En vivo

El Aguante

Conrado Vicens

En vivo

Momento manijero

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Cómo ver en vivo Rosario Central vs Talleres: horario y formaciones

El "Canalla" de Ángel Di María recibe a la "T" de Carlos Tevez por la novena fecha del Torneo Clausura. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.

20/09/2025 | 20:15Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Rosario Central vs Talleres: horario y formaciones

Rosario Central y Talleres chocan este domingo en el marco de la novena fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 19 horas de Argentina en el Estadio Gigante de Arroyito. Se podrá ver por ESPN Premium.

El conjunto de Di María, que viene de un golazo olímpico a Boca, se mantiene invicto pero con pocas victorias, mientras que el equipo de Carlos Tevez tiene una floja temporada y empieza a preocuparse por los promedios.

Probables formaciones de Rosario Central vs Talleres

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Franco Ibarra, Víctor Malcorra; Santiago López, Ángel Di María, Jaminton Campaz y Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Rodrigo Guth, José Luis Palomino y Gabriel Báez; Juan Camilo Portilla, Diego Ortegoza y Rúben Botta; Valentín Depietri y Federico Girotti. DT: Carlos Tevez.

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN Premium. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué equipos juegan? Rosario Central y Talleres se enfrentan en el Torneo Clausura 2025.

¿Cuándo se juega el partido? El partido es el domingo a las 19 horas de Argentina.

¿Dónde se lleva a cabo el encuentro? En el Estadio Gigante de Arroyito.

¿Cómo se pueden ver los partidos? Se puede ver por ESPN Premium y a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.

¿Quiénes son los directores técnicos? Ariel Holan dirige a Rosario Central y Carlos Tevez a Talleres.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho