Cómo ver en vivo Platense vs San Lorenzo: horario y formaciones

El "Calamar" y el "Ciclón" chocan este sábado por la quinta fecha del Torneo Clausura. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.

15/08/2025 | 23:47Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Platense vs San Lorenzo: horario y formaciones

Platense y San Lorenzo chocan este sábado en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 14.15 horas de Argentina en el estadio Ciudad de Vicente López. Se podrá ver por ESPN Premium.

El campeón defensor todavía no pudo ganar en el certamen, mientras que el “Ciclón” llega como escolta del grupo.

Probables formaciones de Platense vs San Lorenzo

Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva; Guido Mainero, Marcos Portillo, Franco Baldassera, Franco Zapiola; Ronaldo Martínez y Nicolás Orsini. DT: Cristian González.

San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Juan Cruz Rattalino; Agustín Ladstatter, Alexis Cuello y Matías Reali. DT: Damián Ayude.

Cómo ver en vivo Platense vs San Lorenzo

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN Premium. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Cuándo se juega el partido? El sábado a las 14.15 horas de Argentina.

¿Dónde se lleva a cabo el encuentro? En el estadio Ciudad de Vicente López.

¿Quiénes son los entrenadores? Cristian González para Platense y Damián Ayude para San Lorenzo.

¿Cuál es el estado de cada equipo? Platense no ha ganado y San Lorenzo es el escolta del grupo.

¿Cómo se puede ver el partido? A través de ESPN Premium y medios digitales como Directv Go, Flow y Telecentro Play.

[Fuente: Noticias Argentinas]

