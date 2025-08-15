Cómo ver en vivo Platense vs San Lorenzo: horario y formaciones

Platense y San Lorenzo chocan este sábado en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 14.15 horas de Argentina en el estadio Ciudad de Vicente López. Se podrá ver por ESPN Premium.

El campeón defensor todavía no pudo ganar en el certamen, mientras que el “Ciclón” llega como escolta del grupo.

Probables formaciones de Platense vs San Lorenzo

Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva; Guido Mainero, Marcos Portillo, Franco Baldassera, Franco Zapiola; Ronaldo Martínez y Nicolás Orsini. DT: Cristian González.

San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Juan Cruz Rattalino; Agustín Ladstatter, Alexis Cuello y Matías Reali. DT: Damián Ayude.

Cómo ver en vivo Platense vs San Lorenzo

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN Premium. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.