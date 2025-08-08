En vivo

Primera Plana

Luis F. Echegaray

Argentina

En vivo

Primera Plana

Agustín Dadamio

Rosario

En vivo

Clásicos a la Ida

Lucas Correa

En vivo

¡Arriba La Popu!

Ulises Llanos

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Cómo ver en vivo Newell's vs Central Córdoba: horario y formaciones

La "Lepra" recibe al "Ferroviario" por la cuarta fecha del Torneo Clausura. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.

08/08/2025 | 01:32Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Newell's vs Central Córdoba: horario y formaciones

Newell's y Central Córdoba chocan este viernes en el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 21 horas de Argentina en el Estadio Marcelo Alberto Bielsa. La “Lepra” hace dos partidos que no gana, luego de debutar con una agónica victoria ante Independiente Rivadavia en Mendoza. El “Ferroviario” llega en un gran momento, invicto en el certamen y tras clasificar a octavos de final de la Copa Sudamericana.

Probables formaciones de Newell's vs Central Córdoba

Newell's: Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Ángelo Martino; Franco Orozco, Luca Regiardo, Éver Banega, Luciano Herrera; Gonzalo Maroni y Carlos González. DT: Cristian Fabbiani.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Yuri Casermeiro, Jonathan Galván, Lucas Abascia, Braian Cufré; Matías Godoy, Fernando Juárez, José Florentín, Matías Godoy y Leonardo Heredia. DT: Omar De Felippe.

Cómo ver en vivo Newell's vs Central Córdoba

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN Premium. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué partidos se enfrentan?
Newell's y Central Córdoba.

¿Cuándo se juega?
Este viernes a las 21 horas de Argentina.

¿Dónde se realiza el encuentro?
En el Estadio Marcelo Alberto Bielsa.

¿Cómo están los equipos?
Newell's no gana hace dos partidos; Central Córdoba es invicto.

¿Cómo ver el partido?
Se transmite por ESPN Premium y medios digitales como Directv Go y Flow.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho