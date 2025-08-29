En vivo

Cómo ver en vivo Newell's vs Barracas Central: horario y formaciones

La "Lepra" recibe al "Guapo" por la séptima fecha del Torneo Clausura. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.

29/08/2025 | 02:11Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Newell's vs Barracas Central: horario y formaciones

Newell's y Barracas Central chocan este viernes en el marco de la séptima fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 19 horas de Argentina en el Estadio Marcelo Alberto Bielsa. Se podrá ver por TNT Sports Premium.

La “Lepra” llega a este encuentro tras perder sobre la hora el clásico con Rosario Central por lo que se espera un clima caldeado. El “Guapo”, en tanto, busca una victoria para subirse a la cima de la Zona A.

Probables formaciones de Newell's vs Barracas Central

Newell's: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Cristian Fabbiani.

Barracas Central: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Rubén Darío Insua.

Cómo ver en vivo Newell's vs Barracas Central

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué equipos juegan el partido?

Newell's y Barracas Central son los equipos que se enfrentan en el partido del Torneo Clausura.

¿Cuándo se juega el partido?

El partido se juega este viernes a las 19 horas de Argentina.

¿Dónde se realiza el encuentro?

El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Marcelo Alberto Bielsa.

¿Qué busca cada equipo en este partido?

Newell's busca recuperarse tras una derrota, mientras que Barracas Central intenta llegar a la cima de la Zona A.

¿Qué opciones de transmisión hay?

Se puede ver por TNT Sports Premium y a través de plataformas digitales como Directv Go, Flow y Telecentro Play.

[Fuente: Noticias Argentinas]

