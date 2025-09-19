En vivo

Deportes

Cómo ver en vivo Manchester United vs Chelsea: horario y formaciones del partido

Los "Diablos Rojos" buscan repuntar en la Premier League ante el equipo de Enzo Fernández. Se puede ver fútbol libre y en vivo por celular.

19/09/2025 | 15:07Redacción Cadena 3

FOTO: Manchester United vs Chelsea

El Manchester United recibe este sábado al Chelsea de Enzo Fernández en el marco de la fecha 5 de la Premier League.

El encuentro se disputa desde las 13.30 horas de la Argentina en el estadio Old Trafford de Manchester, y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+.

El equipo que tiene a Lisandro Martínez recuperándose suma apenas una victoria en cuatro partidos, en otro arranque de temporada muy irregular. Los de Enzo Fernández, campeones del Mundial de Clubes, viene de una derrota en Champions League y marchan en el quinto lugar de la Premier.

Probables formaciones de Manchester United vs Chelsea

Manchester United: Lammens; Yoro, De Ligt, Shaw; Mazraoui, Casemiro, Bruno Fernandes, Dorgu; Diallo, Mbuemo; Sesko.

Chelsea: Sánchez; James, Chalobah, Adarabioyo, Cucurella; Caicedo, Enzo Fernández; Pedro Neto, Palmer, Garnacho; Pedro.

Cómo ver en vivo Manchester United vs Chelsea

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué partido se juega? El encuentro es entre Manchester United y Chelsea.

¿Quiénes son los protagonistas? Enzo Fernández juega en Chelsea y Lisandro Martínez es parte de Manchester United.

¿Cuándo se juega? El partido se disputará el sábado a las 13.30 horas de Argentina.

¿Dónde se jugará? En el estadio Old Trafford, en Manchester.

¿Cómo se puede ver? Se puede seguir por ESPN, Disney+ y medios digitales como Flow y Directv Go.

[Fuente: Noticias Argentinas]

