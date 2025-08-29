En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio Coccolo

Argentina

En vivo

Estadio 3

Newell´s vs. Barracas Ctral.

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Fran Reale

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Cómo ver en vivo Manchester United vs Burnley: horario y formaciones

Tras la escandalosa eliminación entresemana, los "Diablos Rojos" buscan repuntar en la Premier League. Se puede ver fútbol libre y en vivo por celular.

29/08/2025 | 17:11Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Manchester United vs Burnley: horario y formaciones

El Manchester United recibe este sábado al Burnley en el marco de la fecha 3 de la Premier League.

El encuentro se disputa desde las 11 horas de la Argentina en el estadio Old Trafford de Manchester, y se podrá seguir en vivo por ESPN2 y Disney+.

El equipo que tiene a Lisandro Martínez recuperándose llega tras dos partidos sin victorias en la Premier League, y la reciente eliminación de la Copa de la Liga contra un rival de cuarta división.

Probables formaciones de Manchester United vs Burnley

Manchester United: Bayindir; Yoro, De Ligt, Shaw; Amad, Casemiro, Fernandes, Dorgu; Mbeumo, Šeško, Cunha.

Burnley: Dubravka; Walker, Humphrys, Esteve, Ekdal, Hartman; Mejbri, Ugochukwu, Cullen, Anthony; Foster.

Cómo ver en vivo Manchester United vs Burnley

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué partido se juega? El partido entre Manchester United y Burnley.

¿Cuándo se juega? Este sábado a las 11 horas en Argentina.

¿Dónde se disputará? En el estadio Old Trafford, Manchester.

¿Cómo se puede ver? A través de ESPN y Disney+, además de plataformas digitales.

¿Cuál es la situación del Manchester United? Llega tras dos partidos sin victorias y una eliminación de la Copa de la Liga.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho