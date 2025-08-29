Cómo ver en vivo Manchester United vs Burnley: horario y formaciones

El Manchester United recibe este sábado al Burnley en el marco de la fecha 3 de la Premier League.

El encuentro se disputa desde las 11 horas de la Argentina en el estadio Old Trafford de Manchester, y se podrá seguir en vivo por ESPN2 y Disney+.

El equipo que tiene a Lisandro Martínez recuperándose llega tras dos partidos sin victorias en la Premier League, y la reciente eliminación de la Copa de la Liga contra un rival de cuarta división.

Probables formaciones de Manchester United vs Burnley

Manchester United: Bayindir; Yoro, De Ligt, Shaw; Amad, Casemiro, Fernandes, Dorgu; Mbeumo, Šeško, Cunha.

Burnley: Dubravka; Walker, Humphrys, Esteve, Ekdal, Hartman; Mejbri, Ugochukwu, Cullen, Anthony; Foster.

Cómo ver en vivo Manchester United vs Burnley

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.