Cómo ver en vivo Manchester United vs Burnley: horario y formaciones
Tras la escandalosa eliminación entresemana, los "Diablos Rojos" buscan repuntar en la Premier League. Se puede ver fútbol libre y en vivo por celular.
29/08/2025 | 17:11Redacción Cadena 3
El Manchester United recibe este sábado al Burnley en el marco de la fecha 3 de la Premier League.
El encuentro se disputa desde las 11 horas de la Argentina en el estadio Old Trafford de Manchester, y se podrá seguir en vivo por ESPN2 y Disney+.
El equipo que tiene a Lisandro Martínez recuperándose llega tras dos partidos sin victorias en la Premier League, y la reciente eliminación de la Copa de la Liga contra un rival de cuarta división.
Probables formaciones de Manchester United vs Burnley
Manchester United: Bayindir; Yoro, De Ligt, Shaw; Amad, Casemiro, Fernandes, Dorgu; Mbeumo, Šeško, Cunha.
Burnley: Dubravka; Walker, Humphrys, Esteve, Ekdal, Hartman; Mejbri, Ugochukwu, Cullen, Anthony; Foster.
Cómo ver en vivo Manchester United vs Burnley
El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.
Lectura rápida
¿Qué partido se juega? El partido entre Manchester United y Burnley.
¿Cuándo se juega? Este sábado a las 11 horas en Argentina.
¿Dónde se disputará? En el estadio Old Trafford, Manchester.
¿Cómo se puede ver? A través de ESPN y Disney+, además de plataformas digitales.
¿Cuál es la situación del Manchester United? Llega tras dos partidos sin victorias y una eliminación de la Copa de la Liga.
[Fuente: Noticias Argentinas]