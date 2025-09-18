En vivo

Noche y Día

Ana Castro

Argentina

En vivo

Noche y Día

Ana Castro

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

Musical

Música

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Cómo ver en vivo Manchester City vs Napoli por la Champions League: horario y formaciones

El conjunto de Pep Guardiola es local ante el campeón italiano en el inicio de la fase de grupos del certamen. Se puede ver libre y en vivo por celular.

18/09/2025 | 01:10Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Manchester City vs Napoli por la Champions League: horario y formaciones

Manchester City recibe este jueves al Napoli en el marco del partido por la primera fecha de la fase de grupos de la Champions League.

El encuentro se disputa desde las 16 horas de la Argentina en el Etihad Stadium, y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+.

El conjunto de Pep Guardiola quiere dejar atrás lo que fue floja temporada pasada y recibe nada menos que al campeón italiano.

Probables formaciones de Manchester City vs Napoli

Manchester City: Donnarumma; Khusanov, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Rodri; Silva, Reijnders, Foden, Doku; Haaland.

Napoli: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka; Politano, Zambo Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund.

Cómo ver en vivo Manchester City vs Napoli

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué evento se está disputando? El partido entre Manchester City y Napoli en la Champions League.

¿Quiénes son los equipos que juegan? Manchester City y Napoli.

¿Cuándo se realiza el partido? Este jueves a las 16 horas de Argentina.

¿Dónde se juega el encuentro? En el Etihad Stadium.

¿Cómo se puede ver el partido? A través de ESPN, Disney+ y plataformas digitales como Flow, Directv Go y Telecentro Play.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho