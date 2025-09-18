FOTO: Cómo ver en vivo Manchester City vs Napoli por la Champions League: horario y formaciones

Manchester City recibe este jueves al Napoli en el marco del partido por la primera fecha de la fase de grupos de la Champions League.

El encuentro se disputa desde las 16 horas de la Argentina en el Etihad Stadium, y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+.

El conjunto de Pep Guardiola quiere dejar atrás lo que fue floja temporada pasada y recibe nada menos que al campeón italiano.

Probables formaciones de Manchester City vs Napoli

Manchester City: Donnarumma; Khusanov, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Rodri; Silva, Reijnders, Foden, Doku; Haaland.

Napoli: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka; Politano, Zambo Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund.

Cómo ver en vivo Manchester City vs Napoli

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.