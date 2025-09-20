Cómo ver en vivo Mallorca vs Atlético de Madrid: horario y formaciones
El conjunto del Cholo Simeone necesita seguir ganando en la Liga para no quedar relegado. Se puede ver fútbol libre y en vivo por celular.
20/09/2025 | 18:59Redacción Cadena 3
FOTO: Cómo ver en vivo Mallorca vs Atlético de Madrid: horario y formaciones
Atlético de Madrid de Julián Álvarez, Thiago Almada, Giuliano Simeone y Nahuel Molina visita este domingo al Mallorca, en el marco de la fecha 5 de la Liga española.
El encuentro se disputa desde las 11.15 horas de la Argentina en el estadio Mallorca Son Moix, en Palma de Mallorca, y se podrá seguir en vivo por ESPN 2 y Disney+.
El conjunto de Diego Simeone, plagado de campeones del mundo, tuvo un flojo arranque de temporada, y pese al triunfo en la pasada fecha, viene de perder en Champions League.
Probables formaciones de Mallorca vs Atlético de Madrid
Mallorca: Roman, Bausa, Valjent, Raíllo, Mojica, Samu Costa, Morlanes, Joseph, Darder, Torre, Muriqi
Atlético: Oblak, Llorente, Le Normand, Lenglet, Ruggeri, Simeone, Barrios, Koke, González, Sørloth, Álvarez
Cómo ver en vivo Mallorca vs Atlético de Madrid
El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN 2 y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.
