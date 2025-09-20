En vivo

Deportes

Cómo ver en vivo Mallorca vs Atlético de Madrid: horario y formaciones

El conjunto del Cholo Simeone necesita seguir ganando en la Liga para no quedar relegado. Se puede ver fútbol libre y en vivo por celular.

20/09/2025 | 18:59Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Mallorca vs Atlético de Madrid: horario y formaciones

Atlético de Madrid de Julián Álvarez, Thiago Almada, Giuliano Simeone y Nahuel Molina visita este domingo al Mallorca, en el marco de la fecha 5 de la Liga española.

El encuentro se disputa desde las 11.15 horas de la Argentina en el estadio Mallorca Son Moix, en Palma de Mallorca, y se podrá seguir en vivo por ESPN 2 y Disney+.

El conjunto de Diego Simeone, plagado de campeones del mundo, tuvo un flojo arranque de temporada, y pese al triunfo en la pasada fecha, viene de perder en Champions League.

Probables formaciones de Mallorca vs Atlético de Madrid

Mallorca: Roman, Bausa, Valjent, Raíllo, Mojica, Samu Costa, Morlanes, Joseph, Darder, Torre, Muriqi

Atlético: Oblak, Llorente, Le Normand, Lenglet, Ruggeri, Simeone, Barrios, Koke, González, Sørloth, Álvarez

Cómo ver en vivo Mallorca vs Atlético de Madrid

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN 2 y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué partido se juega? El encuentro es entre Mallorca y Atlético de Madrid por la fecha 5 de la Liga española.

¿Quiénes juegan? Los equipos son el Mallorca y el Atlético de Madrid, dirigido por Diego Simeone.

¿Cuándo se juega? El partido se disputará el domingo a las 11.15 horas de Argentina.

¿Dónde se juega? El estadio es el Mallorca Son Moix, ubicado en Palma de Mallorca.

¿Cómo se puede ver el partido? Se podrá ver en vivo por ESPN 2, Disney+, Flow, Directv Go y Telecentro Play.

[Fuente: Noticias Argentinas]

