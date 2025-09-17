En vivo

Noche y Día

Ana Castro

Argentina

En vivo

Noche y Día

Ana Castro

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

Musical

Música

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Cómo ver en vivo Liverpool vs Atlético de Madrid por la Champions League: horario y formaciones

El campeón de la Premier recibe al equipo español del Cholo Simeone por la fase de grupos del certamen continental. Se puede ver libre y en vivo por celular.

17/09/2025 | 01:24Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Liverpool vs Atlético de Madrid por la Champions League

Liverpool de Alexis Mac Allister recibe este miércoles al Atlético de Madrid de Julián Álvarez, Thiago Almada y Giuliano Simeone en el marco del partido por la primera fecha de la fase de grupos de la Champions League.

El encuentro se disputa desde las 16 horas de la Argentina en Anfield, y se podrá seguir en vivo por Fox Sports y Disney+.

Se trata de uno de los partidos más convocantes de la primera jornada, que enfrenta al campeón de la Premier League, que tiene a Alexis Mac Allister; contra el conjunto del Cholo Simeone.

Probables formaciones de Liverpool vs Atlético de Madrid

Liverpool: Alisson Becker; Dominik Szoboszlai, Virgil Van Dijk, Ibrahima Konaté, Milos Kerkez; Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch; Mo Salah, Florian Wirtz, Cody Gakpo; Hugo Ekitike. DT: Arne Slot.

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Matteo Ruggeri; Pablo Barrios, Koke; Giuliano Simeone, Antoine Griezmann, Nico González; Alexander Sorloth. DT: Diego Simeone.

Cómo ver en vivo Liverpool vs Atlético de Madrid

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable Fox Sports y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué partido se juega? Liverpool vs Atlético de Madrid por la Champions League.

¿Quiénes son los jugadores destacados? Alexis Mac Allister, Julián Álvarez, Thiago Almada y Giuliano Simeone.

¿Cuándo se juega? Este miércoles a las 16 horas de Argentina.

¿Dónde se juega? En Anfield, estadio de Liverpool.

¿Cómo se puede ver el partido? A través de Fox Sports, Disney+ y plataformas digitales.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho