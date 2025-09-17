Cómo ver en vivo Liverpool vs Atlético de Madrid por la Champions League: horario y formaciones

FOTO: Cómo ver en vivo Liverpool vs Atlético de Madrid por la Champions League

Liverpool de Alexis Mac Allister recibe este miércoles al Atlético de Madrid de Julián Álvarez, Thiago Almada y Giuliano Simeone en el marco del partido por la primera fecha de la fase de grupos de la Champions League.

El encuentro se disputa desde las 16 horas de la Argentina en Anfield, y se podrá seguir en vivo por Fox Sports y Disney+.

Se trata de uno de los partidos más convocantes de la primera jornada, que enfrenta al campeón de la Premier League, que tiene a Alexis Mac Allister; contra el conjunto del Cholo Simeone.

Probables formaciones de Liverpool vs Atlético de Madrid

Liverpool: Alisson Becker; Dominik Szoboszlai, Virgil Van Dijk, Ibrahima Konaté, Milos Kerkez; Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch; Mo Salah, Florian Wirtz, Cody Gakpo; Hugo Ekitike. DT: Arne Slot.

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Matteo Ruggeri; Pablo Barrios, Koke; Giuliano Simeone, Antoine Griezmann, Nico González; Alexander Sorloth. DT: Diego Simeone.

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable Fox Sports y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.