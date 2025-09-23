En vivo

Cómo ver en vivo Lincoln vs Chelsea por la Carabao Cup: horario y formaciones

El equipo de Enzo Fernández busca una victoria en la próxima ronda de la Copa de la Liga de la Premier League. Se puede ver fútbol libre y en vivo por celular.

23/09/2025 | 01:00Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Lincoln vs Chelsea por la Carabao Cup: horario y formaciones

Chelsea del argentino Enzo Fernández enfrenta este martes al Lincoln, en el marco de la Carabao Cup de la Premier League.

El encuentro se disputa desde las 15.45 horas de la Argentina en el estadio LNER Stadium, y se podrá seguir en vivo por Disney+.

El equipo del campeón del mundo busca avanzar a la próxima ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra.

Probables formaciones de Lincoln vs Chelsea

Lincoln City: Wickens; Darikwa, Jackson, Bradley, Reach; Street, McGrandles, Bayliss, House; Drapper, Collins.

Chelsea: Robert Sanchez; Fofana, Adababioyo, Chalobah, Hato; Fernández, Caicedo; Neto, Buonanotte, Bynoe-Gittens; Pedro.

Cómo ver en vivo Lincoln vs Chelsea

El partido será transmitido en Argentina por la plataforma Disney+.

Lectura rápida

¿Cuál es el partido que se juega? El partido entre Chelsea y Lincoln en la Carabao Cup.

¿Quién es una de las figuras del Chelsea? El argentino Enzo Fernández.

¿Cuándo se juega el encuentro? Este martes a las 15.45 horas de Argentina.

¿Dónde se lleva a cabo el partido? En el estadio LNER Stadium.

¿Dónde se puede ver el partido? Se puede seguir en vivo por Disney+.

[Fuente: Noticias Argentinas]

