FOTO: Cómo ver en vivo Lincoln vs Chelsea por la Carabao Cup: horario y formaciones

Chelsea del argentino Enzo Fernández enfrenta este martes al Lincoln, en el marco de la Carabao Cup de la Premier League.

El encuentro se disputa desde las 15.45 horas de la Argentina en el estadio LNER Stadium, y se podrá seguir en vivo por Disney+.

El equipo del campeón del mundo busca avanzar a la próxima ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra.

Probables formaciones de Lincoln vs Chelsea

Lincoln City: Wickens; Darikwa, Jackson, Bradley, Reach; Street, McGrandles, Bayliss, House; Drapper, Collins.

Chelsea: Robert Sanchez; Fofana, Adababioyo, Chalobah, Hato; Fernández, Caicedo; Neto, Buonanotte, Bynoe-Gittens; Pedro.

Cómo ver en vivo Lincoln vs Chelsea

El partido será transmitido en Argentina por la plataforma Disney+.