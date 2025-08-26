Cómo ver en vivo Inter Miami de Lionel Messi vs Orlando City SC por la Leagues Cup
El conjunto de Florida, con el astro rosarino en duda, juega las semifinales del certamen que lo tiene como campeón. Se puede ver libre y en vivo por celular.
26/08/2025 | 23:31Redacción Cadena 3
El Inter Miami de Lionel Messi recibe este miércoles a Orlando City SC, por las semifinales de la Leagues Cup 2025.
El partido se juega desde las 21.30 horas de la Argentina, en el Chase Stadium, y se podrá ver a través de la plataforma Apple TV.
De andar irregular en la MLS, el conjunto de Javier Mascherano busca defender el título de campeón. Lionel Messi era duda para el encuentro, que encima se trata de “El Clásico del Sol”.
Las posibles formaciones de Inter Miami vs Orlando City SC
Inter Miami: Óscar Ustari; Ian Fray, Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Jordi Alba; Sergio Busquets, Rodrigo De Paul; Tadeo Allende, Lionel Messi o Yannick Bright, Telasco Segovia; Luis Suárez. DT: Javier Mascherano.
Orlando City: Gallese; Freeman, Schlegel, Jansson, Brekalo; Atuesta, Araujo; Pasalic, Ojeda, Angulo; Muriel. DT: Óscar Pareja.
Cómo ver en vivo Inter Miami vs Orlando City SC
El nuevo compromiso del Inter Miami por la Leagues Cup será televisado por el servicio de streaming Apple TV+, como todos los partidos del certamen de Estados Unidos.
Como sabe, la plataforma de streaming Apple TV es la dueña de los derechos para la transmisión de los partidos de la Mejor League Soccer (MLS) y la Leagues Cup. Quienes quieran acceder, deberán suscribirse, aunque hay algunas opciones gratuitas.
Lectura rápida
¿Qué partido se juega?
Se enfrentan el Inter Miami y Orlando City SC por las semifinales de la Leagues Cup 2025.
¿Cuándo se juega?
El partido se juega el miércoles a las 21.30 horas de Argentina.
¿Dónde se lleva a cabo el partido?
En el Chase Stadium.
¿Cómo se puede ver el partido?
A través de la plataforma de streaming Apple TV+.
¿Quiénes son los entrenadores de los equipos?
Javier Mascherano dirige el Inter Miami y Óscar Pareja dirige a Orlando City SC.
[Fuente: Noticias Argentinas]