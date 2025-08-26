FOTO: Cómo ver en vivo Inter Miami de Lionel Messi vs Orlando City SC por la Leagues Cup: horario y formaciones

El Inter Miami de Lionel Messi recibe este miércoles a Orlando City SC, por las semifinales de la Leagues Cup 2025.

El partido se juega desde las 21.30 horas de la Argentina, en el Chase Stadium, y se podrá ver a través de la plataforma Apple TV.

De andar irregular en la MLS, el conjunto de Javier Mascherano busca defender el título de campeón. Lionel Messi era duda para el encuentro, que encima se trata de “El Clásico del Sol”.

Las posibles formaciones de Inter Miami vs Orlando City SC

Inter Miami: Óscar Ustari; Ian Fray, Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Jordi Alba; Sergio Busquets, Rodrigo De Paul; Tadeo Allende, Lionel Messi o Yannick Bright, Telasco Segovia; Luis Suárez. DT: Javier Mascherano.

Orlando City: Gallese; Freeman, Schlegel, Jansson, Brekalo; Atuesta, Araujo; Pasalic, Ojeda, Angulo; Muriel. DT: Óscar Pareja.

Cómo ver en vivo Inter Miami vs Orlando City SC

El nuevo compromiso del Inter Miami por la Leagues Cup será televisado por el servicio de streaming Apple TV+, como todos los partidos del certamen de Estados Unidos.

Como sabe, la plataforma de streaming Apple TV es la dueña de los derechos para la transmisión de los partidos de la Mejor League Soccer (MLS) y la Leagues Cup. Quienes quieran acceder, deberán suscribirse, aunque hay algunas opciones gratuitas.