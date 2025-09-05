FOTO: Cómo ver en vivo Inglaterra vs Andorra por las Eliminatorias Europeas: horario y formaciones

Inglaterra recibe este sábado a Andorra, en el marco de la fecha 5 de las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial 2026.

El partido se juega desde las 13 horas de la Argentina en el Villa Park. Se podrá ver por Disney+.

Se trata de la quinta fecha del Grupo K de las Eliminatorias UEFA en busca de un pasaje a la próxima Copa del Mundo. El conjunto inglés es líder cómodo y puede escaparse si logra una victoria ante el último.

Probables formaciones de Inglaterra vs Andorra

Inglaterra: Dean Henderson; Myles Lewis-Skelly, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Djed Spence; Anthony Gordon, Declan Rice, Morgan Gibbs-White, Eberechi Eze; Harry Kane y Ollie Watkins.

Andorra: Iker Álvarez; Ian Olivera, Christian García, Max Llovera, Moisés San Nicolás, Biel Borra; Joan Cervós, Marc Vales, João Teixeira, Izan Fernández; Guillaume Lopez.

Cómo ver en vivo Inglaterra vs Andorra

El partido será transmitido en Argentina por la plataforma Disney+.