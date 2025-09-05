En vivo

Cómo ver en vivo Inglaterra vs Andorra por las Eliminatorias Europeas: horario y formaciones

El conjunto inglés busca escaparse en su camino hacia el Mundial 2026. Se puede ver fútbol libre y en vivo por celular.

05/09/2025 | 23:05Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Inglaterra vs Andorra por las Eliminatorias Europeas: horario y formaciones

Inglaterra recibe este sábado a Andorra, en el marco de la fecha 5 de las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial 2026.

El partido se juega desde las 13 horas de la Argentina en el Villa Park. Se podrá ver por Disney+.

Se trata de la quinta fecha del Grupo K de las Eliminatorias UEFA en busca de un pasaje a la próxima Copa del Mundo. El conjunto inglés es líder cómodo y puede escaparse si logra una victoria ante el último.

Probables formaciones de Inglaterra vs Andorra

Inglaterra: Dean Henderson; Myles Lewis-Skelly, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Djed Spence; Anthony Gordon, Declan Rice, Morgan Gibbs-White, Eberechi Eze; Harry Kane y Ollie Watkins.

Andorra: Iker Álvarez; Ian Olivera, Christian García, Max Llovera, Moisés San Nicolás, Biel Borra; Joan Cervós, Marc Vales, João Teixeira, Izan Fernández; Guillaume Lopez.

Cómo ver en vivo Inglaterra vs Andorra

El partido será transmitido en Argentina por la plataforma Disney+.

Lectura rápida

¿Qué partido se juega? Se enfrentan Inglaterra y Andorra en las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial 2026.

¿Cuándo se juega? El encuentro se disputará el sábado a las 13 horas de la Argentina.

¿Dónde se llevará a cabo? Se jugará en el Villa Park, hogar del club Aston Villa.

¿Cómo ver el partido? La transmisión está disponible en Argentina a través de Disney+.

¿Cuál es la importancia del partido? Inglaterra busca consolidar su liderazgo en el grupo K y asegurar su clasificación al Mundial 2026.

[Fuente: Noticias Argentinas]

