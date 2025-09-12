En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

Estadio 3

Newell´s vs. Atl. Tucumán

Rosario

En vivo

Platea Numerada

Lanús vs. Indep. Rivadavia

Mendoza

En vivo

Una noche más

Música

En vivo

Cuartetomanía

Pato Bon

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Cómo ver en vivo Independiente vs Banfield: horario y formaciones

El "Rojo" recibe al "Taladro" por la octava fecha del Torneo Clausura. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.

12/09/2025 | 21:08Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Independiente vs Banfield: horario y formaciones

Independiente y Banfield chocan este sábado en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 16.45 horas de Argentina en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. Se podrá ver por TNT Sports.

El “Rojo” llega golpeado tras la eliminación de la Copa Sudamericana, pero renovado tras la habilitación de su estadio, mientras que el “Taladro” necesita sumar de forma urgente.

Probables formaciones de Independiente vs Banfield

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos, Matías Abaldo. DT: Julio Vaccari.

Banfield: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Pedro Troglio.

Cómo ver en vivo Independiente vs Banfield

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TNT Sports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué equipos se enfrentan?
Independiente y Banfield se enfrentan en la octava fecha del Torneo Clausura 2025.

¿Cuándo se juega el partido?
El partido se juega este sábado a las 16.45 horas de Argentina.

¿Dónde se llevará a cabo el encuentro?
En el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.

¿Cómo están ambos equipos?
El “Rojo” viene de ser eliminado de la Copa Sudamericana, mientras que el “Taladro” necesita sumar urgentemente.

¿Cómo se puede ver el partido?
El partido se puede ver por TNT Sports y a través de medios digitales como Directv Go, Flow y Telecentro Play.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho