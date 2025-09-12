Cómo ver en vivo Independiente vs Banfield: horario y formaciones

Independiente y Banfield chocan este sábado en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 16.45 horas de Argentina en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. Se podrá ver por TNT Sports.

El “Rojo” llega golpeado tras la eliminación de la Copa Sudamericana, pero renovado tras la habilitación de su estadio, mientras que el “Taladro” necesita sumar de forma urgente.

Probables formaciones de Independiente vs Banfield

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos, Matías Abaldo. DT: Julio Vaccari.

Banfield: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Pedro Troglio.

Cómo ver en vivo Independiente vs Banfield

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TNT Sports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.