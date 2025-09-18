En vivo

Ana Castro

Argentina

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Cómo ver en vivo Flamengo vs Estudiantes por la Copa Libertadores: horario y formaciones

El conjunto argentino abre de visitante ante el poderoso “Mengao” la serie de cuartos del certamen continental. Se puede ver fútbol libre y en vivo por celular.

18/09/2025 | 00:50Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Flamengo vs Estudiantes por la Copa Libertadores

Flamengo recibe a Estudiantes este miércoles, en el marco del partido de ida por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.

El encuentro se juega en estadio Estadio Jornalista Mário Filho (Maracanã), desde las 21.30 horas de la Argentina, y se podrá ver por Fox Sports y Disney+.

El conjunto argentino viene de eliminar sin mayores inconvenientes a Cerro Porteño pero ahora enfrenta al poderoso “Mengao”, que es uno de los favoritos del certamen continental.

Probables formaciones de Flamengo vs Estudiantes por Copa Libertadores

Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal (o Guillermo Varela), Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Saúl Ñíguez, Allan (o Jorginho), Giorgian de Arrascaeta; Gonzalo Plata, Samuel Lino y Pedro (o Bruno Henrique). DT: Filipe Luís.

Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Mikel Amondarain, Alexis Castro, José Sosa, Tiago Palacios; y Facundo Farías. DT: Eduardo Domínguez.

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable Fox Sports y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué partido se juega? Se juega el partido entre Flamengo y Estudiantes por la Copa Libertadores 2025.

¿Cuándo se lleva a cabo? El encuentro se desarrollará este miércoles a las 21.30 horas de Argentina.

¿Dónde se realiza el partido? Se jugará en el Estadio Jornalista Mário Filho, conocido como Maracanã.

¿Cómo seguir el encuentro? Será posible verlo por Fox Sports, Disney+, Flow, Directv Go y Telecentro Play.

¿Cómo llegan los equipos? Estudiantes eliminó a Cerro Porteño, mientras que Flamengo es uno de los favoritos del torneo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

