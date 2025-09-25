En vivo

Cómo ver en vivo Estudiantes vs Flamengo por la Copa Libertadores: horario y formaciones

El conjunto argentino cierra de local ante el poderoso “Mengao” la serie de cuartos del certamen continental. Se puede ver fútbol libre y en vivo por celular.

25/09/2025 | 01:02Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Estudiantes vs Flamengo por la Copa Libertadores

Estudiantes recibe a Flamengo este jueves, en el marco del partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.

El encuentro se juega en estadio UNO Jorge Luis Hirschi, desde las 21.30 horas de la Argentina, y se podrá ver por Fox Sports y Disney+.

El conjunto argentino viene de eliminar sin mayores inconvenientes a Cerro Porteño pero ahora enfrenta al poderoso “Mengao”, que se impuso 2-1 en el Maracaná, dejando la serie abierta.

El vencedor se medirá con Racing, que espera en semifinales tras eliminar a Vélez.

Probables formaciones de Estudiantes vs Flamengo por Copa Libertadores

Estudiantes (LP): Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Eduardo Domínguez.

Flamengo: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Filipe Luis.

Cómo ver en vivo Estudiantes vs Flamengo

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable Fox Sports y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Quién se enfrenta en el partido?
Estudiantes se enfrenta a Flamengo en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.

¿Cuándo se juega el encuentro?
El partido se jugará el jueves a las 21.30 horas de Argentina.

¿Dónde se lleva a cabo el match?
El partido se disputará en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi.

¿Qué resultados previos hay?
Flamengo ganó 2-1 en el partido de ida, dejando la serie abierta.

¿Cómo se puede ver el partido?
Se podrá ver en Fox Sports, Disney+ y a través de plataformas digitales como Flow y Directv Go.

[Fuente: Noticias Argentinas]

