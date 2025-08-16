FOTO: Cómo ver en vivo Espanyol vs Atlético de Madrid: horario y formaciones

El Atlético de Madrid de Julián Álvarez, Thiago Almada y Nahuel Molina, visita este domingo al Espanyol en el marco de la primera fecha de la Liga española.

El encuentro se disputa desde las 16.30 horas de la Argentina en el RCDE Stadium, y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+.

El equipo dirigido por el Cholo Simeone, ya sin Rodrigo De Paul y Ángel Correa, quiere iniciar el certamen con una victoria.

Probables formaciones de Espanyol vs Atlético de Madrid

Espanyol: Dmitrovic, Hilali, Rubio, Cabrera, Romero, Expósito, Roca, Sánchez, Lozano, Puado y Fernández.

Atlético Madrid: Oblak, Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri, Barrios, Cardoso, Almada, Baena Simeone, y Álvarez.

Cómo ver en vivo Espanyol vs Atlético de Madrid

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.