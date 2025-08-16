En vivo

Cómo ver en vivo Espanyol vs Atlético de Madrid: horario y formaciones

Con Julián Álvarez y Thiago Almada, el conjunto de Simeone quiere sumar de visitante en su debut en la Liga. Se puede ver fútbol libre y en vivo por celular.

16/08/2025 | 20:49Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Espanyol vs Atlético de Madrid: horario y formaciones

El Atlético de Madrid de Julián Álvarez, Thiago Almada y Nahuel Molina, visita este domingo al Espanyol en el marco de la primera fecha de la Liga española.

El encuentro se disputa desde las 16.30 horas de la Argentina en el RCDE Stadium, y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+.

El equipo dirigido por el Cholo Simeone, ya sin Rodrigo De Paul y Ángel Correa, quiere iniciar el certamen con una victoria.

Probables formaciones de Espanyol vs Atlético de Madrid

Espanyol: Dmitrovic, Hilali, Rubio, Cabrera, Romero, Expósito, Roca, Sánchez, Lozano, Puado y Fernández.

Atlético Madrid: Oblak, Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri, Barrios, Cardoso, Almada, Baena Simeone, y Álvarez.

Cómo ver en vivo Espanyol vs Atlético de Madrid

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué partido se juega? El Espanyol recibe al Atlético de Madrid en la primera fecha de la Liga española.

¿Cuándo se juega? El partido se lleva a cabo el domingo a las 16.30 horas de Argentina.

¿Dónde se realiza? El encuentro tiene lugar en el RCDE Stadium.

¿Cómo se puede ver? La transmisión se realizará por ESPN, Disney+, Flow, Directv Go y Telecentro Play.

¿Qué necesita el Atlético de Madrid? Iniciar el torneo con una victoria, tras la salida de Rodrigo De Paul y Ángel Correa.

[Fuente: Noticias Argentinas]

