Cómo ver en vivo Deportivo Riestra vs Gimnasia La Plata: horario y formaciones

El "Blanquinegro" recibe este viernes al "Lobo" por la novena fecha del Torneo Clausura. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.

19/09/2025 | 02:14Redacción Cadena 3

FOTO: Ignacio Arce y su sorprendente atajada en el debut del Torneo Clausura.

Deportivo Riestra y Gimnasia y Esgrima La Plata chocan este viernes en el marco de la novena fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 17 horas de Argentina en el Estadio Guillermo Laza. Se podrá ver por TNT Sports.

El “Malevo” es escolta de River en la Zona B y llega a esta jornada con chances de subirse momentáneamente a la cima; mientras que el “Lobo”, que viene de una derrota, no quiere complicar su posición en puestos de playoffs.

Probables formaciones de Deportivo Riestra vs Gimnasia

Deportivo Riestra: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Gustavo Benítez.

Gimnasia: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Alejandro Orfila.

Cómo ver en vivo Deportivo Riestra vs Gimnasia

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TNT Sports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué equipos juegan?
Deportivo Riestra vs Gimnasia y Esgrima La Plata.

¿Cuándo es el partido?
El partido se jugará el viernes 19 de septiembre de 2025, a las 17 horas.

¿Dónde se lleva a cabo el encuentro?
En el Estadio Guillermo Laza, Argentina.

¿Cómo se puede ver?
Se puede ver por TNT Sports y a través de plataformas digitales como Directv Go, Flow y Telecentro Play.

¿Cuál es la situación de los equipos?
Deportivo Riestra busca acercarse a la cima de la Zona B, mientras que Gimnasia busca evitar complicaciones en playoffs.

[Fuente: Noticias Argentinas]

