Cómo ver en vivo Deportivo Riestra vs Gimnasia La Plata: horario y formaciones
El "Blanquinegro" recibe este viernes al "Lobo" por la novena fecha del Torneo Clausura. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.
19/09/2025 | 02:14Redacción Cadena 3
FOTO: Ignacio Arce y su sorprendente atajada en el debut del Torneo Clausura.
Deportivo Riestra y Gimnasia y Esgrima La Plata chocan este viernes en el marco de la novena fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega desde las 17 horas de Argentina en el Estadio Guillermo Laza. Se podrá ver por TNT Sports.
El “Malevo” es escolta de River en la Zona B y llega a esta jornada con chances de subirse momentáneamente a la cima; mientras que el “Lobo”, que viene de una derrota, no quiere complicar su posición en puestos de playoffs.
Probables formaciones de Deportivo Riestra vs Gimnasia
Deportivo Riestra: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Gustavo Benítez.
Gimnasia: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Alejandro Orfila.
Cómo ver en vivo Deportivo Riestra vs Gimnasia
El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TNT Sports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.
[Fuente: Noticias Argentinas]