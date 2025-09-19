Cómo ver en vivo Deportivo Riestra vs Gimnasia La Plata: horario y formaciones

FOTO: Ignacio Arce y su sorprendente atajada en el debut del Torneo Clausura.

Deportivo Riestra y Gimnasia y Esgrima La Plata chocan este viernes en el marco de la novena fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 17 horas de Argentina en el Estadio Guillermo Laza. Se podrá ver por TNT Sports.

El “Malevo” es escolta de River en la Zona B y llega a esta jornada con chances de subirse momentáneamente a la cima; mientras que el “Lobo”, que viene de una derrota, no quiere complicar su posición en puestos de playoffs.

Probables formaciones de Deportivo Riestra vs Gimnasia

Cómo ver en vivo Deportivo Riestra vs Gimnasia

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TNT Sports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.