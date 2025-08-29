Cómo ver en vivo Central Córdoba vs Estudiantes: horario y formaciones
El "Ferroviario" recibe este sábado al "Pincha" por la séptima fecha del Torneo Clausura. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.
29/08/2025 | 20:00Redacción Cadena 3
FOTO: Cómo ver en vivo Central Córdoba vs Estudiantes: horario y formaciones
Central Córdoba y Estudiantes chocan este domingo en el marco de la séptima fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega desde las 17 horas de Argentina en el Estadio Alfredo Terrera. Se podrá ver por TNT Sports.
El “Pincha” llega puntero mientras que el “Ferroviario” está a dos unidades, por lo que se juega un choque muy importante en busca de la cima.
Probables formaciones de Central Córdoba vs Estudiantes
Central Córdoba: Alan Aguerre; Iván Pillud, Juan Pablo Pignani, Yuri Casermeiro, Gonzalo Trindade; Diego Barrera, Fernando Juárez, Iván Gómez, Matías Vera y Franco Alfonso; Leonardo Heredia. DT: Omar De Felippe.
Estudiantes: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Eduardo Domínguez.
Cómo ver en vivo Central Córdoba vs Estudiantes
El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TNT Sports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.
Lectura rápida
¿Qué partido se juega?
Se enfrentan Central Córdoba y Estudiantes en el marco de la séptima fecha del Torneo Clausura 2025.
¿Cuándo se juega?
El partido se juega el domingo a las 17 horas de Argentina.
¿Dónde se realiza el partido?
En el Estadio Alfredo Terrera.
¿Quiénes son los entrenadores?
Los entrenadores son Omar De Felippe para Central Córdoba y Eduardo Domínguez para Estudiantes.
¿Cómo se puede ver el partido?
El partido se puede ver en la señal de cable TNT Sports y por medios digitales como Directv Go, Flow y Telecentro Play.
[Fuente: Noticias Argentinas]