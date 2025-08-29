En vivo

La Cadena del Gol

Instituto vs. Independiente

Argentina

En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

Estadio 3

Newell´s vs. Barracas Ctral.

Rosario

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Modo Cuarteto

Agostina y Conrado

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Cómo ver en vivo Central Córdoba vs Estudiantes: horario y formaciones

El "Ferroviario" recibe este sábado al "Pincha" por la séptima fecha del Torneo Clausura. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.

29/08/2025 | 20:00Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Central Córdoba vs Estudiantes: horario y formaciones

Central Córdoba y Estudiantes chocan este domingo en el marco de la séptima fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 17 horas de Argentina en el Estadio Alfredo Terrera. Se podrá ver por TNT Sports.

El “Pincha” llega puntero mientras que el “Ferroviario” está a dos unidades, por lo que se juega un choque muy importante en busca de la cima.

Probables formaciones de Central Córdoba vs Estudiantes

Central Córdoba: Alan Aguerre; Iván Pillud, Juan Pablo Pignani, Yuri Casermeiro, Gonzalo Trindade; Diego Barrera, Fernando Juárez, Iván Gómez, Matías Vera y Franco Alfonso; Leonardo Heredia. DT: Omar De Felippe.

Estudiantes: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Eduardo Domínguez.

Cómo ver en vivo Central Córdoba vs Estudiantes

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TNT Sports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué partido se juega?

Se enfrentan Central Córdoba y Estudiantes en el marco de la séptima fecha del Torneo Clausura 2025.

¿Cuándo se juega?

El partido se juega el domingo a las 17 horas de Argentina.

¿Dónde se realiza el partido?

En el Estadio Alfredo Terrera.

¿Quiénes son los entrenadores?

Los entrenadores son Omar De Felippe para Central Córdoba y Eduardo Domínguez para Estudiantes.

¿Cómo se puede ver el partido?

El partido se puede ver en la señal de cable TNT Sports y por medios digitales como Directv Go, Flow y Telecentro Play.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho