Cómo ver en vivo Central Córdoba vs Estudiantes: horario y formaciones

Central Córdoba y Estudiantes chocan este domingo en el marco de la séptima fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 17 horas de Argentina en el Estadio Alfredo Terrera. Se podrá ver por TNT Sports.

El “Pincha” llega puntero mientras que el “Ferroviario” está a dos unidades, por lo que se juega un choque muy importante en busca de la cima.

Probables formaciones de Central Córdoba vs Estudiantes

Central Córdoba: Alan Aguerre; Iván Pillud, Juan Pablo Pignani, Yuri Casermeiro, Gonzalo Trindade; Diego Barrera, Fernando Juárez, Iván Gómez, Matías Vera y Franco Alfonso; Leonardo Heredia. DT: Omar De Felippe.

Estudiantes: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Eduardo Domínguez.

Cómo ver en vivo Central Córdoba vs Estudiantes

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TNT Sports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.