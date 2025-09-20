En vivo

Cómo ver en vivo Barcelona vs Getafe: horario y formaciones del partido

El conjunto catalán busca ganar de local para no perderle pisada al líder de La Liga. Se puede ver libre y en vivo por celular.

20/09/2025 | 19:02Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Barcelona vs Getafe: horario y formaciones

El líder perfecto Barcelona recibe este miércoles al Getafe en el marco de la quinta fecha de la Liga española.

El encuentro se disputa desde las 16 horas de la Argentina en el Estadio Olímpico Lluís Companys, en Barcelona, y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+.

Con tres victorias y un empate, el conjunto catalán es escolta del Real Madrid, que viene con puntaje ideal.

Probables formaciones de Barcelona vs Getafe

Barcelona: García, Koundé, García, Cubarsí, Marten, Pedri, Olmo, Fermín López, Rashford, Raphinha, Lewandowski.

Getafe: Soria, Kmko, Abkar, Duarte, Djené, Rico, Milla, Arambarri, Martín, Liso, Mayoral.

Cómo ver en vivo Barcelona vs Getafe

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Quién juegan? El Barcelona se enfrenta al Getafe.

¿Cuándo se juega? El partido se llevará a cabo el miércoles a las 16 horas de la Argentina.

¿Dónde se juega? Se disputa en el Estadio Olímpico Lluís Companys, en Barcelona.

¿Cómo ver el partido? Se puede seguir en ESPN, Disney+ y por otros medios digitales.

¿Cuál es la posición de los equipos? El Barcelona es escolta del Real Madrid, con tres victorias y un empate.

[Fuente: Noticias Argentinas]

