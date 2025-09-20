Cómo ver en vivo Barcelona vs Getafe: horario y formaciones del partido

El líder perfecto Barcelona recibe este miércoles al Getafe en el marco de la quinta fecha de la Liga española.

El encuentro se disputa desde las 16 horas de la Argentina en el Estadio Olímpico Lluís Companys, en Barcelona, y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+.

Con tres victorias y un empate, el conjunto catalán es escolta del Real Madrid, que viene con puntaje ideal.

Probables formaciones de Barcelona vs Getafe

Barcelona: García, Koundé, García, Cubarsí, Marten, Pedri, Olmo, Fermín López, Rashford, Raphinha, Lewandowski.

Getafe: Soria, Kmko, Abkar, Duarte, Djené, Rico, Milla, Arambarri, Martín, Liso, Mayoral.

Cómo ver en vivo Barcelona vs Getafe

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.