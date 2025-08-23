En vivo

Cómo ver en vivo Atlético Tucumán vs Talleres: horario y formaciones

El "Decano" recibe a la "T" de Carlos Tevez por la sexta fecha del Torneo Clausura. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.

23/08/2025 | 01:17Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Atlético Tucumán vs Talleres: horario y formaciones

Atlético Tucumán y Talleres chocan este sábado en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 20 horas de Argentina en el Estadio Monumental José Fierro. Se podrá ver por TNT Sports.

El “Decano” viene de cuatro partidos sin victorias por lo que buscará hacerse fuerte de local; mientras que la “T” empieza a complicarse con los promedios.

Probables formaciones de Atlético Tucumán vs Talleres

Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Maximiliano Villa, Marcelo Ortiz, Gianluca Ferrari, Miguel Brizuela; Lautaro Godoy, Kevin Ortiz, Adrián Sánchez, Franco Nicola; Mateo Bajamich, Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Santiago Fernández, Rodrigo Guth, Miguel Navarro; Rubén Botta, Juan Camilo Portilla, Matías Galarza, Luis Sequeira; Rick, Valentín Depietri. DT: Carlos Tevez.

Cómo ver en vivo Atlético Tucumán vs Talleres

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN Premium. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué equipos juegan?
Juegan Atlético Tucumán y Talleres.

¿Cuándo se juega el partido?
Este sábado a las 20 horas de Argentina.

¿Dónde se llevará a cabo el encuentro?
En el Estadio Monumental José Fierro.

¿Qué canales transmitirán el partido?
Por ESPN Premium y también en medios digitales como Directv Go, Flow y Telecentro Play.

¿Cómo viene cada equipo?
Atlético Tucumán no ha ganado en sus últimos cuatro partidos, mientras que Talleres enfrenta problemas con los promedios.

[Fuente: Noticias Argentinas]

