Cómo ver en vivo Aldosivi vs Belgrano: horario y formaciones
El "Tiburón" y el "Pirata" chocan en Mar del Plata por la fecha 5. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.
14/08/2025 | 23:48Redacción Cadena 3
Aldosivi y Belgrano chocan este viernes en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega desde las 15.30 horas de Argentina en el Estadio José María Minella. Se podrá ver por TNT Sports.
El “Pirata” llega encendido con dos triunfos al hilo, mientras que el conjunto marplatense está necesitado de una alegría.
Probables formaciones de Aldosivi vs Belgrano
Aldosivi: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el equipo. DT: Mariano Charlier.
Belgrano: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el equipo. DT: Ricardo Zielinski.
Cómo ver en vivo Aldosivi vs Belgrano
El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TNT Sports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.
Lectura rápida
¿Qué equipos juegan?
Juegan Aldosivi y Belgrano.
¿Cuándo es el partido?
El partido es el viernes a las 15.30 horas de Argentina.
¿Dónde se juega?
El encuentro se disputará en el Estadio José María Minella en Mar del Plata.
¿Quiénes son los entrenadores?
Los entrenadores son Mariano Charlier para Aldosivi y Ricardo Zielinski para Belgrano.
¿Cómo se puede ver?
Se puede ver por TNT Sports y por plataformas digitales como Directv Go, Flow y Telecentro Play.
[Fuente: Noticias Argentinas]