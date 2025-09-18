Comienza una nueva edición de la Laver Cup, con la participación estelar de Carlos Alcaraz

La edición 2025 de la Laver Cup, el torneo exhibición que fue creado por la leyenda suiza Roger Federer, se pondrá en marcha este viernes y contará con la participación estelar del español y número 1 del mundo, Carlos Alcaraz.

El evento se llevará a cabo en el Chase Center de San Francisco, Estados Unidos, que tiene capacidad para 18 mil espectadores y enfrentará a los equipos de Europa con el de Resto del Mundo.

En el equipo europeo, que es capitaneado por el francés Yannick Noah, jugarán Alcaraz, el alemán Alexander Zverev (3°), el danés Holger Rune (11°), el noruego Casper Ruud (12°), el checo Jakub Mensik (17°) y el italiano Flavio Cobolli (25°).

Del otro lado estará el equipo de Resto del Mundo, que tendrá como capitán al estadounidense Andre Agassi y contará con la presencia del argentino Francisco Cerúndolo (21°). Los otros jugadores serán los estadounidenses Taylor Fritz (5°), Alex Michelsen (32°) y Reilly Opelka (62°), el australiano Alex de Miñaur (8°) y el brasilero Joao Fonseca (42°).

La Laver Cup 2025 se desarrollará entre el viernes 19 y el domingo 21, con jornadas que contarán con tres partidos de singles y uno de dobles cada una. Pero no todos los partidos valdrán lo mismo, ya que los del viernes valdrán un punto, los del sábado dos y los del domingo tres.

El historial marca un claro dominio por parte del equipo de Europa, que se quedó con las primeras cuatro ediciones, que fueron en 2017, 2018, 2019 y 2021 (en 2020 no se disputó por la pandemia de Covid-19), y con la del 2024. El equipo de Resto del Mundo, por su parte, se impuso en 2022 y 2023.

En la Laver Cup 2022 se vivió uno de los momentos más emotivos de los últimos años en el mundo del tenis, ya que en dicha edición se dio el retiro del suizo Roger Federer, quien se despidió del deporte jugando un dobles junto al español Rafael Nadal, su gran rival de toda la vida.

Tanto el viernes como el sábado, el primer partido del día comenzará a las 17 (hora de Argentina), mientras que el domingo arrancará la acción a las 16.