Comienza la Champions League: como es el formato, quienes son los candidatos y los nuevos equipos
Este martes comienza una nueva edición de la competencia más importante de Europa.
16/09/2025 | 13:26Redacción Cadena 3
FOTO: Este martes comienza la Champions League.
Este martes comienza una nueva edición de la Champions League, la competencia más prestigiosa de Europa a nivel clubes, siendo la segunda bajo el nuevo formato con fase de liga y tendrá como gran novedad el cambio de horario en la final.
Por primera vez, el partido decisivo se jugará a las 13 (hora argentina) en el estadio Puskás Aréna de Budapest el próximo 30 de mayo, con la intención de captar audiencias en mercados asiáticos y americanos.
El sistema de disputa repite la estructura estrenada el año pasado, siendo 36 equipos los que participan en una fase de liga, donde cada uno juega ocho encuentros y suma puntos para una tabla general.
Los ocho mejores acceden directamente a octavos de final, mientras que los ubicados entre el 9° y el 24° puesto deberán definir su pase en un playoff. De allí saldrán los 16 clasificados que buscarán avanzar en los cruces mano a mano hasta la gran final en Budapest.
En cuanto a los candidatos, hay algunos equipos que se destacan por historia, presente y jerarquía:
- Paris Saint-Germain: defensor del título, llega con la base del plantel campeón y la sensible baja de Gianluigi Donnarumma.
- Real Madrid: máximo ganador con 15 títulos y ahora dirigido por Xabi Alonso, se potencia con la presencia de Kylian Mbappé.
- Barcelona: con un Lamine Yamal cada vez más consolidado, quiere dar el salto tras la eliminación del año pasado.
- Liverpool: vigente campeón de la Premier League.
- Bayern Múnich: eterno candidato en Europa, se ilusiona con el arribo de Luis Díaz para ir por su séptima Champions League.
- Chelsea: con Enzo Fernández como uno de los referentes, va por la consagración en Europa tras conquistar el Mundial de Clubes.
Esta edición también marcará el estreno de cuatro debutantes:
- Pafos FC, de Chipre, llega desde la fase previa con apenas una década de historia y un estadio de 9 mil espectadores.
- El Bodø/Glimt de Noruega, con experiencia en la Europa League, buscará sorprender en el máximo escenario tras eliminar al Sturm Graz.
- Kairat Almaty de Kazajistán dio el gran golpe al dejar en el camino al Celtic de Escocia y representará a la región más oriental del torneo.
- Union Saint-Gilloise belga, campeón de su liga, afrontará el desafío con el argentino Kevin Mac Allister en el plantel.
Lectura rápida
¿Qué comienza este martes? La nueva edición de la Champions League, la competencia más prestigiosa de clubes europeos.
¿Cuándo se jugará la final? La final se disputará el 30 de mayo en el estadio Puskás Aréna de Budapest.
¿Cuántos equipos participan? Participan un total de 36 equipos, los cuales compiten en una fase de liga.
¿Cuáles son los principales candidatos? Se destacan equipos como Paris Saint-Germain, Real Madrid, Barcelona y Bayern Múnich.
¿Qué novedad hay en esta edición? La final se jugará a las 13 (hora argentina) para captar audiencias globales.
[Fuente: Noticias Argentinas]