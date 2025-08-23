Claudio Echeverri debutó en el Bayer Leverkusen pese a la derrota

El mediocampista ofensivo Claudio Echeverri concretó su primera aparición en el Bayer Leverkusen.

En el minuto 39 del segundo tiempo del partido entre el Leverkusen y el Hoffenheim por la fecha 1 de la Bundesliga, el “Diablito” ingresó por el argelino Ibrahim Maza y jugó seis minutos.

A pesar de la derrota por 2-1 del "El equipo de la fábrica", el futbolista argentino encontró sus primeros minutos en su nuevo equipo, quien sufrió diversas bajas importantes en el último mercado de pases e intentará buscar una reconstrucción en base a los jóvenes talento.

A sus 19 años, Claudio Echeverri empieza a afianzarse en el fútbol alemán tras su salida del Manchester City, donde fue considerado una de las mayores promesas del club pero no logró sumar importantes minutos oficiales en el primer equipo. La falta de continuidad aceleró su decisión de buscar nuevos horizontes y el Bayer Leverkusen apareció como una oportunidad ideal para relanzar su carrera en un contexto competitivo.

Su estreno en la Bundesliga marca el inicio de un proceso de adaptación a un nivel más exigente, en el que deberá ganar rodaje y confianza dentro de un equipo que atraviesa una etapa de reestructuración tras la salida de varias de sus figuras. El Leverkusen confía en que, con tiempo y continuidad, el “Diablito” aporte su desequilibrio, creatividad y talento en los últimos metros, cualidades que podrían transformarlo en una de las piezas claves del proyecto a mediano plazo y en un referente ofensivo para el futuro cercano.