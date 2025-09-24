En vivo

Cinco argentinos le darán acción a la jornada de este jueves del Challenger de Buenos

Se trata de Román Burruchaga, Genaro Olivieri, Andrea Collarini, Nicolás Kicker y Facundo Bagnis.

24/09/2025 | 23:11Redacción Cadena 3

FOTO: Román Burruchaga durante su triunfo en la primera ronda.

En la próxima jornada del jueves, cinco tenistas argentinos jugarán por la clasificación a los cuartos de final del ATP Challenger de Buenos Aires, que se disputa en el Racket Club de Palermo.

Los mismos son Román Burruchaga (144°), Genaro Olivieri (223°), Andrea Collarini (264°), Nicolás Kicker (299°) y Facundo Bagnis (431°).

Además, también habrá un duelo internacional, con el partido entre el italiano Francesco Maestrelli (154°) y el peruano Gonzalo Bueno (257°).

Ante la caída de los cinco máximos candidatos del torneo, el mote de candidato le quedó a Román Burruchaga, que este año pudo conseguir su primer Challenger en Piracicaba, Brasil, en enero.

A pesar de no encontrarse en su mejor momento en cuanto a los resultados, “Burru” tendrá la oportunidad de tener un buen torneo en su país, en el que defiende una segunda ronda, aunque para pensar en una buena semana primero deberá sortear la experiencia de Andrea Collarini.

En la primera instancia, Burruchaga viene de imponerse en sets corridos ante su compatriota Hernán Casanova, mientras que Collarini derrotó al prometedor Luciano Ambrogi en tres sets, luego de más de dos horas y media de juego. El encuentro por los cuartos de final se disputará en el cuarto turno de la cancha central, en un horario estimado de las 17:30 horas.

Viniendo de un buen triunfo ante Santiago Rodríguez Taverna, Genaro Olivieri le dará acción al tercer turno del estadio central y deberá medirse con el paraguayo Daniel Vallejo (254°), quien viene de dar el gran batacazo del torneo al dejar afuera al máximo candidato, Thiago Tirante.

En el segundo turno de la cancha de mayor importancia se dará un duelo de alto nivel, entre dos experimentados argentinos que buscan volver a los puestos del ranking que supieron ostentar.

Se trata de Nicolás Kicker, que alcanzó el puesto 78°, y Facundo Bagnis, ex 55° del ranking mundial. Los mismos perdieron posiciones en el listado mundial por largas inactividades, aunque con distintos motivos: Bagnis sufrió una lesión en la rodilla, mientras que Kicker todavía no pudo volver al top 100 luego de ser encontrado culpable en un caso de apuestas deportivas, en 2019.

Lectura rápida

¿Qué jornada se disputará? El jueves, cinco tenistas argentinos jugarán por la clasificación a los cuartos de final.

¿Quiénes son los tenistas argentinos? Los tenistas son Román Burruchaga, Genaro Olivieri, Andrea Collarini, Nicolás Kicker y Facundo Bagnis.

¿Dónde se realiza el torneo? El torneo se lleva a cabo en el Racket Club de Palermo.

¿A qué hora se disputará el partido de Burruchaga? El partido de Burruchaga se disputará alrededor de las 17:30 horas.

¿Qué jugadores se enfrentarán en el segundo turno? En el segundo turno se enfrentarán Nicolás Kicker y Facundo Bagnis.

[Fuente: Noticias Argentinas]

