Calendario del Gran Premio de Italia con Franco Colapinto: días y horarios

FOTO: Colapinto tiene un fin de semana clave por delante.

Con la nueva la chance para Franco Colapinto en Alpine, este fin de semana regresa la Fórmula 1 con el Gran Premio de Gran Monza.

La decimosexta fecha de la temporada 2025 tiene lugar en en el Autodromo Nacional de Monza.

Con el neerlandés Verstappen como campeón defensor, y el equipo inglés McLaren con el título de constructores, la expectativa está puesta en la nueva prueba de Colapinto, que no está teniendo una buena temporada, con resultados acordes a la escudería, pero que viene de su mejor carrera en Países Bajos.

En tanto, hasta el momento Oscar Piastri lidera el campeonato, seguido por su compañero de McLaren Lando Norris. El campeón defensor completa el podio.

Los horarios y el cronograma del Gran Premio de Italia de la F1

Viernes 7 de septiembre

Práctica Libre 1: 8:30

Práctica Libre 2: 12:00

Sábado 8 de septiembre

Práctica Libre 3: 7:30

Clasificación: 11:00

Domingo 9 de septiembre

Carrera principal a 53 vueltas: 10:00

Dónde ver en vivo el Gran Premio de Italia

El Gran Premio de Italia se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. Posiblemente, también sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque todavía no fue anunciado.

Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.

El calendario completo de la Fórmula 1 para 2025

16 de marzo: GP de Australia (Melbourne) 23 de marzo: GP de China (Shanghai) 6 de abril: GP de Japón (Suzuka) 13 de abril: GP de Bahrein (Sakhir) 20 de abril: GP de Arabia Saudita (Yeda) 4 de mayo: GP de Miami 18 de mayo: GP de Ímola (Italia) 25 de mayo: GP de Mónaco 1 de junio: GP de España (Barcelona) 15 de junio: GP de Canadá (Montreal) 29 de junio: GP de Austria (Spielberg) 6 de julio: GP de Reino Unido (Silverstone) 27 de julio: GP de Bélgica (Spa-Francorchamps) 3 de agosto: GP de Hungría (Budapest) 31 de agosto: GP de Países Bajos (Zandvoort) 7 de septiembre: GP de Italia (Monza) 21 de septiembre: GP de Azerbaiyán (Bakú) 5 de octubre: GP de Singapur 19 de octubre: GP de Estados Unidos (Austin) 26 de octubre: GP de México 9 de noviembre: GP de Brasil (San Pablo) 22 de noviembre: GP de Las Vegas 30 de noviembre: GP de Qatar (Lusail) 7 de diciembre: GP de Abu Dhabi (Yas Marina)