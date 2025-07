Bullrich cruzó a Toviggino por sus dichos contra Francos: “Le habló como mafioso”

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, afirmó esta noche que “buscará aplicarle derecho de admisión” al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, en los partidos en los que haya público visitante.

En declaraciones televisivas, Bullrich cruzó a la mano derecha del presidente de AFA, Claudio Tapia, luego de que este le deseara “lo peor, que es la muerte” al jefe de Gabinete del Gobierno, Guillermo Francos.

“Francos opinó que la vuelta de los visitantes había que hacerla de a poco y Toviggino, que no lo conozco, no sé quién es, sé que es tesorero de la AFA, le contestó como mafioso. Le dijo que le deseaba lo peor para su vida, es decir, la muerte. Los que siembran violencia no pueden ingresar a los estadios”, disparó la ex diputada nacional.

En la misma línea, expresó los motivos de su decisión de aplicarle el derecho de admisión al tesorero del ente regulador del fútbol argentino. “Una persona encargada de organizar un partido con dos hinchadas no puede enviar mensajes mafiosos”, reveló.

Por otro lado, Bullrich explicó como es el procedimiento para prohibirle la entrada a los estadios a los simpatizantes de los distintos equipos del país. “Al DDA lo aplicamos con mucha rigurosidad cuando hubo situaciones de violencia. Los suelen avisar las provincias cuando ocurren estos hechos. No lo hacemos ni con clubes ni con dirigentes de la AFA. Creemos que el fútbol no debe tener barrabravas. Debe tener hinchas, pero algunos clubes no lo ven así”, exclamó.

Además, la Ministra de Seguridad se expidió sobre la prueba que se realizó el pasado fin de semana con la vuelta del público visitante a las canchas, en el marco de la segunda fecha del Torneo Clausura 2025.

“Son temas que hay que tratarlos con firmeza y prudencia. Si bien el partido entre Lanús y Rosario Central salió bien, en el encuentro entre River e Instituto hubo situaciones de violencia”, analizó.

Por último, concluyó: “Nosotros pasamos de 4000 personas que tenían derecho de admisión a 16.000 por hechos de esta índole. Por ejemplo, ninguno de los que estaba en esa lista pudo ingresar a Estados Unidos para el Mundial de Clubes.”