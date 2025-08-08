En vivo

Briatore descartó mejoras para 2025 y quiere enfocarse en la próxima temporada

El asesor de Alpine aseguró que están pasando por un mal momento en el campeonato de la Fórmula 1.

08/08/2025 | 14:35Redacción Cadena 3

FOTO: Flavio Briatore

El asesor italiano Flavio Briatore descartó avances en el rendimiento de Alpine para lo que resta de la temporada y confirmó que el equipo ya trabaja con vistas a 2026, año en el que cambiará de proveedor de unidades de potencia y se renovará el reglamento técnico de la Fórmula 1.

Luego de un fin de semana para el olvido en el Gran Premio de Hungría, donde el argentino Franco Colapinto y el francés Pierre Gasly finalizaron en las últimas posiciones (18° y 19° respectivamente), Alpine volvió a quedar en el centro de las críticas.

El argentino sufrió las dos paradas en boxes más largas de la temporada y ambos pilotos evidenciaron su frustración tras los 70 giros en el Hungaroring: “Fue un desastre… No la ejecutamos bien, tuvimos muchos errores”, expresó Colapinto. Gasly, por su parte, fue aún más contundente: “Simplemente somos demasiado lentos”.

Con apenas 20 puntos en el campeonato de constructores y sin aportes de Jack Doohan ni Colapinto en lo que va del año, la escudería francesa atraviesa uno de sus peores momentos desde su ingreso a la categoría.

Los problemas de potencia, las decisiones estratégicas erráticas y la inconsistencia del A525 han sido señalados repetidamente por sus pilotos.

En este contexto, Briatore publicó un mensaje en Instagram en el que reconoció que el equipo se encuentra en una “fase crítica” y que todos los esfuerzos están centrados en el proyecto 2026.

Ese año, Alpine dejará de ser abastecido por Renault y comenzará a utilizar unidades de potencia promovidas por Mercedes, en un contexto de cambio reglamentario que podría favorecer a los equipos rezagados: “Sé que estamos haciendo avances positivos en ese proyecto”, escribió el directivo de 75 años, en una publicación que incluyó una foto junto a Colapinto.

La escudería confirmó que no habrá mejoras en el monoplaza durante lo que resta de la temporada, por lo que los pilotos deberán afrontar las diez carreras finales con un auto que, por rendimiento, es el más débil de la parrilla.

Con la mira puesta en 2026, Alpine buscará cerrar el año con dignidad y reconstruir su confianza de cara al futuro.

Lectura rápida

¿Quién descartó mejoras para 2025?
El asesor de Alpine, Flavio Briatore, descartó mejoras para la temporada actual.

¿Cómo les fue a los pilotos en el Gran Premio de Hungría?
Los pilotos Franco Colapinto y Pierre Gasly finalizaron en las últimas posiciones.

¿Qué declaró Colapinto sobre su desempeño?
Colapinto expresó que fue un desastre y que cometieron muchos errores durante la carrera.

¿Qué problemas enfrenta el equipo Alpine?
Alpine enfrenta problemas de potencia, decisiones estratégicas erráticas y la inconsistencia del A525.

¿Cuál es el plan a futuro del equipo?
El equipo se centra en el proyecto 2026 y comenzará a utilizar unidades de potencia de Mercedes.

[Fuente: Noticias Argentinas]

