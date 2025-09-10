En vivo

Bocha Batista evitó responder tras la eliminación de Venezuela: “Hoy no estoy para un intercambio”

El entrenador habló poco más de un minuto tras la derrota ante Colombia y dejó abierta la incógnita sobre su continuidad en la Vinotinto.

10/09/2025 | 16:45Redacción Cadena 3

FOTO: Fernando Batista

El entrenador argentino de Venezuela, Fernando Batista, apareció visiblemente afectado en la conferencia de prensa posterior a la derrota ante Colombia anoche por 6 a 3, pronunció un breve discurso y se retiró sin responder a los periodistas.

Esta fue una decisión que generó polémica entre los periodistas y los hinchas, además de que acentuó las dudas sobre su futuro al frente de la “Vinotinto”.

“Es un momento muy duro, muy difícil. Estábamos detrás de un sueño y no pudo ser. Lo intentamos hasta el final. En los próximos días, con más calma, haremos un análisis. Solo quiero pedirle disculpas al pueblo venezolano”, fueron las primeras palabras del técnico, que buscó cerrar rápidamente el contacto con los medios.

En su mensaje también agradeció al plantel “por el esfuerzo y el compromiso hasta la última fecha”, aunque admitió que el golpe era “muy doloroso en lo personal y lo futbolístico”.

El final de la conferencia sorprendió: “Estoy acá por respeto a ustedes, que siempre me trataron bien. Hoy no estoy para un intercambio de preguntas. Lo intentamos, no se pudo. Buenas noches”.

Batista se retiró de la sala en medio del desconcierto, dejando a los periodistas sin posibilidad de repreguntar y a la selección sin explicaciones públicas sobre lo ocurrido en la cancha.

La reacción no pasó inadvertida. Desde la transmisión oficial, una comentarista criticó en vivo al DT por no dar la cara, y en redes sociales la molestia se multiplicó. Muchos apuntaron a la falta de autocrítica y al gesto de evitar un diálogo tras una eliminación histórica.

El escenario de la Vinotinto queda abierto: medios locales ya anticipan que la etapa de Batista estaría concluida, pese a su reciente arribo tras la salida de José Pékerman.

La federación deberá resolver rápidamente, ya que el próximo 10 de octubre el equipo tiene programado un amistoso en Miami frente a la Selección Argentina y la incógnita sobre quién estará en el banco sigue sin respuesta.

Lectura rápida

¿Quién es el entrenador de Venezuela? El entrenador es Fernando Batista.

¿Qué sucedió en el partido contra Colombia? Venezuela perdió 6 a 3 ante Colombia.

¿Qué declaración hizo Batista tras la derrota? Batista dijo: "Es un momento muy duro, muy difícil" y pidió disculpas al pueblo venezolano.

¿Por qué fue criticado Batista? Fue criticado por no responder preguntas y por la falta de autocrítica tras la eliminación.

¿Cuál es el próximo desafío para Venezuela? Venezuela tiene un amistoso programado el 10 de octubre en Miami contra la Selección Argentina.

[Fuente: Noticias Argentinas]

