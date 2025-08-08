En vivo

Deportes

Boca presenta a Paredes como nuevo capitán en el clásico contra Racing

El "Xeneize" está obligado a ganar con un nuevo líder recién llegado en la Bombonera.

08/08/2025 | 19:51Redacción Cadena 3

FOTO: Ante la ausencia de Cavani, Boca ya tiene nuevo capitán para el clásico frente a Racing.

El mediocampista Leandro Paredes será el capitán de Boca este sábado en el clásico ante Racing, en el marco de la fecha cuarta del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

En apenas unas semanas desde su regreso al club que lo vio debutar, el campeón del mundo se convirtió en una pieza clave para el equipo de Miguel Ángel Russo, tanto en lo futbolístico como en lo emocional.

La ausencia del delantero Edinson Cavani en el once inicial —quien usualmente porta la cinta— abre la puerta para que Paredes asuma oficialmente la conducción dentro del campo de juego.

El liderazgo del jugador de la Selección argentina será en un momento de máxima tensión tras la salida del defensor Marcos Rojo y, en caso de que el resultado no sea positivo, la posibilidad de que Russo no siga en el cargo ya que Boca se encuentra atravesando su peor racha en toda la historia.

Desde su presentación, el ex Roma fue recibido como un referente y esa expectativa se trasladó rápidamente al vestuario. Ante un rival directo como Racing, su presencia como capitán buscará inyectar personalidad y orden a un equipo que todavía busca consolidarse.

Sin embargo, desde el cuerpo técnico aclararon que cuando Cavani retome la titularidad, será nuevamente él quien lleve la cinta. Por ahora, el volante argentino tendrá la oportunidad de reafirmar su rol dentro de la cancha y ante los ojos de los hinchas, que ven en él a uno de los pilares del equipo.

Boca y Racing se medirán este sábado a las 16.30 horas en el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

Lectura rápida

¿Quién será el capitán de Boca en el clásico contra Racing?
El capitán será Leandro Paredes.

¿Cuál es el contexto del partido?
Boca enfrentará a Racing en un momento crítico, tras la salida de Marcos Rojo y la presión sobre Miguel Ángel Russo.

¿Cuándo se jugará el partido?
El partido se disputará este sábado a las 16.30 horas.

¿Por qué no juega Edinson Cavani?
Cavani no estará en el once inicial, lo que permite que Paredes asuma como capitán.

¿Qué expectativas hay sobre Paredes?
Se espera que Paredes aporte liderazgo y orden al equipo tras su reciente llegada.

[Fuente: Noticias Argentinas]

