Bielsa fue autocrítico por su gestión en la selección uruguaya

El director técnico de la selección de fútbol de Uruguay, Marcelo Bielsa, dijo hoy que su plantel tuvo un rendimiento "menor al esperado" en las eliminatorias rumbo al Mundial de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), al hacer un balance autocritico de su trabajo al frente de la oncena charrúa.

"Si tengo que calificar mi gestión, diría que tendríamos que haber obtenido más de lo que obtuvimos", dijo Bielsa en conferencia de prensa en el estadio Centenario, en la capital uruguaya.

"Cuando uno gestiona un capital humano de tanta riqueza, tiene que saber por qué el rendimiento producido es menor al esperado", explicó el estratega de origen argentino quien debutó con la "Celeste" en septiembre de 2023.

"La primera conclusión que puedo decir es que soy consciente de que mi gestión, que tiene como principal objetivo rentabilizar el material humano que me toca manejar, en proporción a las cualidades que tienen, es un objetivo no cumplido", expuso.

Con el triunfo 2-0 ante Venezuela en junio, válido por la fecha 16 de las eliminatorias mundialistas sudamericanas, Uruguay dejó atrás una racha de cuatro partidos sin ganar, y se ubicó en la cuarta posición con 24 puntos, asegurándose un eventual repechaje, además se situó a un punto, a falta de seis por disputar, de asegurar matemáticamente el boleto al Mundial 2026 que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos.

Consultado sobre el pase del delantero uruguayo Darwin Núñez, de 26 años, del Liverpool de Inglaterra al Al-Hilal de Arabia Saudita, aclaró que "no es una decisión de la que yo haya ofrecido mi opinión". "Es un jugador que ya ha hecho en su corta edad muchos procesos: llegó a Europa, pasó a un club portugués, luego pasó a uno de los mejores clubes del mundo y ahora a un mercado que ha revolucionado el fútbol", respondió.

Además, agregó que "ya no se puede decir que Arabia es un mercado de segundo nivel ni mucho menos. Habría que ver en qué sitio ingresa Arabia" y resaltó que "muy pocas ligas tienen tantos jugadores de tanto nivel".

Uruguay recibirá a Perú el próximo 4 de septiembre en Montevideo y visitará a Chile el 9 del mismo mes en Santiago en la penúltima y última fecha de las eliminatorias mundialistas, respectivamente.