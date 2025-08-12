Bayer Leverkusen pone sus ojos en Equi Fernández y lo podría fichar en breve

El mediocampista Ezequiel "Equi Fernández" sigue siendo uno de los nombres más mencionados en este mercado de pases. Tras su salida de Boca a mediados de 2024, el volante de 23 años se instaló en el Al-Qadsiah de Arabia Saudita con un contrato hasta 2029, pero su estadía podría ser más corta de lo previsto.

Después de que se frustrara su traspaso a la Real Sociedad por diferencias económicas entre los clubes, el periodista Fabrizio Romano confirmó que ahora el Bayer Leverkusen lo tiene en carpeta.

El interés del club alemán, vigente campeón de la Bundesliga, abre una nueva posibilidad para el mediocampista, que podría compartir el centro del campo con otro argentino: Exequiel Palacios, ex River y campeón del mundo en Qatar 2022.

Según la información publicada, Fernández es una de las opciones que maneja el Leverkusen para reforzar su mediocampo, aunque todavía no se produjeron avances concretos en las negociaciones.

En caso de concretarse el pase, Fernández tendría la oportunidad de disputar la UEFA Champions League y formar parte de un equipo que en la última temporada sorprendió a Europa con un juego sólido y ofensivo, culminando con la histórica obtención del título alemán.

Para el Leverkusen, sumar un volante con la dinámica y capacidad de recuperación del ex Boca podría ser clave para mantener el nivel en el plano internacional.

En cuanto a la operación, Al-Qadsiah no cederá fácilmente: la entidad saudí pretende entre 20 y 25 millones de dólares por la transferencia. Boca, que percibió 20 millones por la cláusula de rescisión cuando Fernández partió en 2024, no obtendría un porcentaje de la venta, aunque sí recibiría ingresos por derechos de formación y el mecanismo de solidaridad que establece la FIFA.

El futuro de Equi Fernández podría definirse en las próximas semanas, si bien el mercado europeo se encuentra en plena actividad, el interés del Bayer Leverkusen representa hasta ahora la propuesta más atractiva para que el mediocampista concrete su desembarco en un club de elite.