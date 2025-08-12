En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Bayer Leverkusen pone sus ojos en Equi Fernández y lo podría fichar en breve

El volante argentino del Al-Qadsiah de Arabia Saudita vuelve a sonar en el mercado europeo, esta vez como posible refuerzo del campeón alemán.

12/08/2025 | 12:05Redacción Cadena 3

FOTO: Bayer Leverkusen pone sus ojos en Equi Fernández.

El mediocampista Ezequiel "Equi Fernández" sigue siendo uno de los nombres más mencionados en este mercado de pases. Tras su salida de Boca a mediados de 2024, el volante de 23 años se instaló en el Al-Qadsiah de Arabia Saudita con un contrato hasta 2029, pero su estadía podría ser más corta de lo previsto.

Después de que se frustrara su traspaso a la Real Sociedad por diferencias económicas entre los clubes, el periodista Fabrizio Romano confirmó que ahora el Bayer Leverkusen lo tiene en carpeta.

El interés del club alemán, vigente campeón de la Bundesliga, abre una nueva posibilidad para el mediocampista, que podría compartir el centro del campo con otro argentino: Exequiel Palacios, ex River y campeón del mundo en Qatar 2022.

Según la información publicada, Fernández es una de las opciones que maneja el Leverkusen para reforzar su mediocampo, aunque todavía no se produjeron avances concretos en las negociaciones.

En caso de concretarse el pase, Fernández tendría la oportunidad de disputar la UEFA Champions League y formar parte de un equipo que en la última temporada sorprendió a Europa con un juego sólido y ofensivo, culminando con la histórica obtención del título alemán.

Para el Leverkusen, sumar un volante con la dinámica y capacidad de recuperación del ex Boca podría ser clave para mantener el nivel en el plano internacional.

En cuanto a la operación, Al-Qadsiah no cederá fácilmente: la entidad saudí pretende entre 20 y 25 millones de dólares por la transferencia. Boca, que percibió 20 millones por la cláusula de rescisión cuando Fernández partió en 2024, no obtendría un porcentaje de la venta, aunque sí recibiría ingresos por derechos de formación y el mecanismo de solidaridad que establece la FIFA.

El futuro de Equi Fernández podría definirse en las próximas semanas, si bien el mercado europeo se encuentra en plena actividad, el interés del Bayer Leverkusen representa hasta ahora la propuesta más atractiva para que el mediocampista concrete su desembarco en un club de elite.

Lectura rápida

¿Quién está interesado en Equi Fernández? El Bayer Leverkusen está interesado en el mediocampista argentino.

¿Cuál es el club actual de Fernández? El mediocampista juega en el Al-Qadsiah de Arabia Saudita.

¿Cuánto pide el Al-Qadsiah por Fernández? La entidad saudí pretende entre 20 y 25 millones de dólares por la transferencia.

¿Qué oportunidad tendría Fernández si se concreta el pase? Podría disputar la UEFA Champions League.

¿Cuándo podría definirse su futuro? En las próximas semanas, debido a la actividad en el mercado europeo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho