FOTO: Barcelona aplastó al Valencia y no le pierde pisada al Real Madrid. (Foto NA: @FCBarcelona)

Barcelona goleó este domingo como local por 6-0 al Valencia, en un partido correspondiente a la cuarta fecha de la Liga de España, llevado a cabo en el estadio Johan Cruyff.

Fermín López abrió el marcador para el cuadro azulgrana a los 29 minutos del primer tiempo, mientras que Raphinha por duplicado, a los 8’ y 21’, Robert Lewandowski con un doblete, a los 31’ y 41’, y el propio López, a los 11’, todos en el complemento, sentenciaron la goleada.

Con este resultado, el elenco comandado por el alemán Hans-Dieter Flick alcanzó la segunda posición de la tabla de La Liga con 10 puntos (tres victorias y un empate) y quedó solamente a dos del líder, Real Madrid, que ganó los cuatro encuentros que disputó.

Ahora, el cuadro catalán tendrá su estreno en la UEFA Champions League cuando visite al Newcastle el próximo jueves desde las 16:00 (hora argentina). En el ámbito local, recibirá al Getafe el domingo 21 de septiembre.

Por su parte, el Valencia cayó a la decimoquinta posición y deberá medirse como local ante el Athletic Bilbao, el sábado 20 del mismo mes, a partir de las 16:00 (hora argentina).

Barcelona dominó de principio a fin un cotejo en el que solamente logró irse al descanso por un gol de ventaja gracias al buen disparo de Fermín López cuando se encontraba dentro del área, pero con poco ángulo para rematar.

Sin embargo, en la segunda etapa, los azulgranas se destaparon y convirtieron cinco tantos más para sentenciar el triunfo con una aparición de Raphinha por el sector derecho para empujar la pelota al fondo de la red y vencer al arquero Julen Agirrezabala.

Tras una gran acción colectiva, el propio López disparó desde fuera del área para poner el 3-0 parcial en el resultado, mientras que el atacante brasileño golpeó el balón de volea y marcó el 4-0, diez minutos más tarde.

Con el partido prácticamente sentenciado, el polaco Lewandowski recibió dos pases filtrados dentro del área y no perdonó.

En el resto de encuentros de la jornada, Celta de Vigo y Girona igualaron 1-1 con tantos de Botja Iglesias y Vladyslav Vanat respectivamente, mientras que Levante y Real Betis hicieron lo propio por 2-2. Por otro lado, Osasuna se impuso como local por 2-0 frente al Rayo Vallecano con goles de Raúl García e Iker Benito.