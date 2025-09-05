En vivo

Así fue el trompo de Paul Aron, el piloto que reemplazó a Colapinto en Italia

El estonio no pudo redondear una buena actuación y terminó último.

05/09/2025 | 10:31Redacción Cadena 3

FOTO: Aron no se pudo lucir en Monza.

El piloto estonio Paul Aron, quien reemplazó al argentino Franco Colapinto en la práctica libre 1 del Gran Premio de Italia debido a la obligación de cederle el monoplaza a un rookie en al menos dos sesiones al año, asustó a todos al protagonizar un trompo en el Autódromo Nacional de Monza.

Aron, quien buscaba aprovechar la oportunidad para demostrar que está a la altura de la categoría, pisó el pasto antes de su entrada a la curva cuatro y esto provocó que realizara un trompo, aunque no tuvo mayores consecuencias.

El estonio no pudo redondear una buena actuación, ya que terminó último y a dos segundos del líder, el británico Lewis Hamilton.

Lectura rápida

¿Quién es Paul Aron? Paul Aron es un piloto estonio que reemplazó a Franco Colapinto en el Gran Premio de Italia.

¿Qué ocurrió en la práctica libre? Protagonizó un trompo al pisar el pasto antes de la curva cuatro.

¿Cómo le fue a Paul Aron? Terminó último y a dos segundos del líder Lewis Hamilton.

¿Dónde ocurrió el hecho? En el Autódromo Nacional de Monza.

¿Por qué reemplazó a Colapinto? Por la obligación de ceder el monoplaza a un rookie al menos dos veces al año.

[Fuente: Noticias Argentinas]

