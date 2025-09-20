En vivo

Deportes

Arsenal se enfrenta a Manchester City en la Premier League: horario y formaciones

El equipo londinense recibe al equipo de Pep Guardiola en el plato fuerte de la fecha de la Premier League. Se puede ver libre y en vivo por celular.

20/09/2025 | 20:05Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Arsenal vs Manchester City: horario y formaciones

El último subcampeón Arsenal, recibe este domingo al Manchester City, en el marco de la fecha 5 de la Premier League.

El encuentro se disputa desde las 12.30 horas de la Argentina en el estadio Emirates Stadium de Londres, y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+.

El Arsenal suma tres victorias en cuatro presentaciones, mientras que el arranque del conjunto de Pep Guardiola es más irregular, con dos triunfos en igual cantidad de encuentros.

Probables formaciones de Arsenal vs Manchester City

Arsenal | David Raya; Jurriën Timber, Cristhian Mosquera, Gabriel Magalhaes, Riccardo Calafiori; Martín Zubimendi, Mikel Merino, Martin Odegaard; Noni Madueke, Eberechi Eze y Viktor Gyökeres. DT: Mikel Arteta.

Manchester City | Gianluggi Donnarumma; Abdukodir Khusanov, Rúben Dias, Joško Gvardiol, Nico O’Reilly; Rodrigo Hernández, Bernardo Silva, Tijjani Reijnders; Phil Foden, Jérémy Doku y Erling Haaland. DT: Pep Guardiola.

Cómo ver en vivo Arsenal vs Manchester City

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué evento se describe? El partido entre Arsenal y Manchester City en la Premier League.

¿Cuándo se llevará a cabo? Se disputará el domingo a las 12.30 horas de Argentina.

¿Dónde se jugará? En el Emirates Stadium de Londres.

¿Cuáles son las formaciones probables? Arsenal: Raya; Timber, Mosquera, Magalhaes, Calafiori; Zubimendi, Merino, Odegaard; Madueke, Eze, Gyökeres; City: Donnarumma; Khusanov, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Hernández, Silva, Reijnders; Foden, Doku, Haaland.

¿Cómo se puede ver el partido? A través de ESPN, Disney+ y plataformas digitales como Flow y Directv Go.

[Fuente: Noticias Argentinas]

