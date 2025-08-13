Argentina brilló en natación: Ulises Saravia conquista el oro en 100 metros espalda

Argentina volvió a sumar una nueva medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior en Asunción de la mano del nadador Ulises Saravia en los 100 metros espalda.

El tiempo marcado por Saravia fue de 53.89, con lo cual consiguió un nuevo récord panamericano y, además, clasificó a los Panamericanos de Lima en 2027 luego de superar a Maximilian Wilson, de Islas Vírgenes, y a Jack Harvey, de Bermudas.

El joven nadador de 17 años ya había conseguido subirse al podio en Santiago 2023 cuando obtuvo la medalla de plata en los 100 metros de espalda, algo que lo llevó a estar presente en los Juegos Olímpicos en París 2024.

Por otro lado, consiguió dar un gran paso en su carrera al ser reclutado por la Universidad de Tennessee, por lo que en la próxima temporada competirá para uno de los programas universitarios de mayor prestigio en la Asociación Nacional de Atletas Colegiados (NCAA) de los Estados Unidos.

Saravia quebró records argentinos en 2023 y 2024 en 50 (23.63), 100 (51.67) y 200 (1:55.86) metros espalda. Además, hace solo algunas semanas, se consagró campeón absoluto en España en el club Nados de Castellón.

No es la primera vez que la natación suma una medalla dorada en estos Juegos Panamericanos 2025, ya que anteriormente lo hizo Malena Santillán en la prueba de 200 metros espalda y Agostina Hein en los 400 metros libres.