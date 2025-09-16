En vivo

Deportes

Apple TV gratis para ver en vivo Inter Miami de Lionel Messi vs Seattle Sounders

Se puede seguir este martes a "Las Garzas", con la posible participación del astro argentino Lionel Messi, gratis a través de la plataforma de streaming.

16/09/2025 | 14:36Redacción Cadena 3

FOTO: Apple TV gratis para ver en vivo Inter Miami de Lionel Messi

El Inter Miami de Lionel Messi recibe este martes a Seattle Sounders, por una nueva fecha de la Major League Soccer (MLS) 2025.

De andar irregular en la MLS, el conjunto de Javier Mascherano viene de perder ser goleado por Charlotte, con un penal fallado por Lionel Messi. El encuentro de este martes resulta una revancha de la reciente final de la Leagues Cup, que también fue un traspié para “Las Garzas”.

A qué hora juegan Inter Miami vs Seattle Sounders

El partido se juega desde las 20.30 horas de la Argentina, en el Chase Stadium, y se podrá ver a través de la plataforma Apple TV.

El partido es transmitido por el MLS Season Pass, en la aplicación Apple TV.

Cómo ver en vivo Inter Miami vs Seattle Sounders

El nuevo compromiso del Inter Miami será televisado por el servicio de streaming Apple TV+, como todos los partidos del certamen de Estados Unidos.

Como sabe, la plataforma de streaming Apple TV es la dueña de los derechos para la transmisión de los partidos de la Mejor League Soccer (MLS) y la Leagues Cup. Quienes quieran acceder, deberán suscribirse, aunque hay algunas opciones gratuitas.

[Fuente: Noticias Argentinas]

