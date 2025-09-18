Alianza Lima y Universidad de Chile se enfrentan por la Copa Sudamericana: horario y formaciones
El conjunto peruano de Pipo Gorosito pone primera en el inicio de la serie de cuartos del certamen continental. Se puede ver fútbol libre y en vivo por celular.
18/09/2025 | 00:54Redacción Cadena 3
FOTO: Cómo ver en vivo Alianza Lima vs Universidad de Chile por la Copa Sudamericana: horario y formaciones
Alianza Lima recibe a Universidad de Chile este jueves, en el marco del partido de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.
El encuentro se juega en el Estadio Alejandro Villanueva desde las 21.30 horas de la Argentina, y se podrá ver por ESPN 2 y Disney+.
El conjunto de Pipo Gorosito quiere seguir avanzando en el certamen continental. Recibe nada menos que al conjunto chileno, que viene de clasificar por un insólito fallo de Conmebol tras los incidentes contra Independiente.
Probables formaciones de Alianza Lima vs Universidad de Chile por la Copa Sudamericana
Alianza Lima: Guillermo Vizcarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Pedro Aquino, Fernando Gaibor, Sergio Peña, Kevin Quevedo; Eryc Castillo y Hernán Barcos (Paolo Guerrero). DT: Néstor Gorosito.
Universidad de Chile: Gabriel Castellón, Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda; Javier Altamirano, Lucas Assadi; y Nicolás Guerra. DT: Gustavo Álvarez.
Cómo ver en vivo Alianza Lima vs Universidad de Chile
El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN 2 y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.
Lectura rápida
¿Qué partido se juega? El partido de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
¿Quiénes se enfrentan? Alianza Lima contra Universidad de Chile.
¿Cuándo se jugará? Este jueves a las 21.30 horas de Argentina.
¿Dónde se llevará a cabo el encuentro? En el Estadio Alejandro Villanueva.
¿Cómo se puede ver el partido? A través de ESPN 2, Disney+ y medios digitales como Flow y Directv Go.
[Fuente: Noticias Argentinas]