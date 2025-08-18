Alerta por intensas lluvias en Buenos Aires: ¿Cómo afecta a Racing y Vélez en la Copa Libertadores?

El día martes empezarán a disputarse los partidos de vuelta de la Copa Libertadores y en el caso de los equipos argentinos que juegan este martes, entró una preocupación extra deportiva, y es que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas por tormentas y vientos, que rigen en nueve provincias.

Pese a que Buenos Aires no se encuentre entre estas provincias, se advirtió que se trata de “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas” y que además, este martes será el día que más llueva en el AMBA.

En primera medida, la Conmebol no considera en estos casos que una alerta amarilla o fuertes lluvias y vientos sean motivos suficientes para suspender un partido, por lo que la disputa de los octavos de final dependerá de las condiciones reales en cada estadio y de la evaluación del árbitro.

En el caso de Racing, que recibirá a Peñarol en Avellaneda tras la victoria del equipo uruguayo 1-0 en Montevideo, no existe normativa que obligue a postergar el encuentro por alertas climáticas.

Cualquier decisión sobre la suspensión dependerá de la seguridad del terreno de juego y de los asistentes, evaluada por el árbitro y la comisión técnica de Conmebol.

Vélez, que recibe a Fortaleza luego del empate 0-0 en la ida en Brasil, enfrenta la misma situación: no hay reglas específicas que relacionen alertas meteorológicas con la suspensión automática del partido. La determinación final se tomará únicamente en caso de condiciones extremas que pongan en riesgo a jugadores, árbitros y público presente.

A su vez, Huracán también tendrá su encuentro en la Copa Sudamericana ante Once Caldas, luego de la derrota 1-0 en Colombia y rigen las mismas medidas.

En estos cruces, la normativa de Conmebol establece que, si un partido debe interrumpirse, este puede reanudarse dentro de las 24 horas siguientes, siempre que el árbitro y la comisión técnica confirmen que las condiciones permiten jugar de manera segura.

De esta manera, ni Racing ni Vélez ni Huracán, verán sus compromisos afectados automáticamente por las alertas amarillas y los fuertes vientos y lluvias, sino que dependerá de la situación real al momento del partido.