FOTO: Aldo Duscher rompió el silencio y explicó los motivos de su polémica salida de Quilmes. (Foto NA: redes)

El ex entrenador de Quilmes, Aldo Duscher, explicó a través de un comunicado oficial los motivos de su polémica salida del club. "Los inminentes cambios institucionales...", expresó en el escrito.

En una carta en exclusiva con “El Ascenso x3”, programa de Splendid AM 990, el nacido en Esquel de 46 años se expidió acerca de la agitada jornada que vivió este jueves el conjunto cervecero.

“La decisión se enmarca en los inminentes cambios institucionales que enfrenta el Club y tiene como fin facilitar la labor de la próxima conducción”, comenzó el comunicado.

Tan solo 24 horas después de haber presentado su renuncia como director técnico, el exfutbolista se presentó este jueves en la institución para dirigir el entrenamiento. Dicha acción no gustó en la dirigencia de Quilmes y se produjo un fuerte cruce con el presidente Mateo Magadán, que luego derivó en la confirmación de su salida.

“Fui convocado para trabajar por un plazo de seis meses, en una situación por demás apremiante. Sin embargo, dicho plazo se redujo a un mes y medio, dada la resolución tomada por la actual Comisión Directiva”, añadió.

Según trascendió, Duscher se habría presentado en la mañana de este jueves con total normalidad a la práctica y habría solicitado a los utileros la indumentaria del equipo. No obstante, cuando llegó, el ex DT de la Selección Sub 20 de Paraguay se encontró con el entrenamiento ya iniciado a manos de la dupla compuesta por Néstor Frediani y Ricardo Vendakis.

Allí, Magadán se habría hecho presente en el lugar para pedirle al ex entrenador que se retire, pero se produjo una fuerte discusión e incluso varios testigos aseguran que hubo golpes de por medio, mientras que otros desmienten el contacto físico.

Más adelante, la carta continuó: “estoy seguro de que cualquier proceso serio no puede realizarse en ese lapso de tiempo. Por lo tanto, corresponde dar un paso al costado sin generar ningún perjuicio económico para el Club.”

Por último, a pesar de los rumores, Duscher aprovechó para enviarles un sentido mensaje a los hinchas de Cervecero y a los jugadores. Además, incluyó dentro de los agradecimientos a la CD.

“Agradezco de corazón a la dirigencia, al personal del Club y, sobre todo, a los jugadores por su entrega y compromiso en este breve tiempo que compartimos. A la gente de Quilmes: ¡Gracias! Por el aliento y el cariño. Quilmes se merece estar en primera porque es un club grande. Les deseo lo mejor, siempre”, concluyó.