Deportes

Alcaraz venció a Rublev y alcanzó su 15° triunfo consecutivo en Masters 1000

El murciano se enfrentará en la próxima ronda a Ben Shelton o Alexander Zverev.

15/08/2025 | 19:08Redacción Cadena 3

FOTO: Carlos Alcaraz

El murciano Carlos Alcaraz superó a Andrey Rublev por 6-3, 4-6 y 7-5 en los cuartos de final del Cincinnati Open y se convirtió en el noveno jugador en la historia en alcanzar al menos 15 victorias consecutivas en torneos ATP Masters 1000.

El español enfrentará en semifinales al ganador del cruce entre Ben Shelton y Alexander Zverev.

El murciano, actual número 2 del ATP Ranking, ingresó a un grupo selecto que incluye a Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal, Pete Sampras, Thomas Muster, Jannik Sinner, David Nalbandian y Andre Agassi. Lo hizo con un partido de altibajos que se resolvió en dos horas y 17 minutos.

Alcaraz dominó el primer set sin enfrentar puntos de quiebre y capitalizó las dos oportunidades que generó al resto. Rublev elevó su nivel en el segundo parcial, aprovechando errores del español en el 3-3, incluyendo una doble falta y un error no forzado que marcaron el quiebre decisivo.

En el set final, Alcaraz desperdició dos break points en el 2-1 y fue quebrado cuando sacaba para partido en el 5-3. Sin embargo, recuperó la iniciativa en el último juego y cerró el encuentro con autoridad.

Con este resultado, lidera 4-1 el historial entre ambos y empata 1-1 en duelos de Masters 1000, tras la derrota ante Rublev en Madrid 2024.

El triunfo también le permite alcanzar las 12 semifinales en torneos de esta categoría, igualando la marca de Carlos Moyà. Entre los españoles, sólo Rafael Nadal (76) y David Ferrer (18) lo superan en este rubro.

Lectura rápida

¿Quién ganó el partido?
El murciano Carlos Alcaraz venció a Andrey Rublev.

¿Cuál fue el resultado final?
Alcaraz ganó por 6-3, 4-6 y 7-5.

¿A quién se enfrentará en semifinales?
Alcaraz jugará frente al ganador entre Ben Shelton y Alexander Zverev.

¿Cuántas victorias consecutivas logró Alcaraz?
Alcaraz alcanzó su 15° victoria consecutiva en torneos ATP Masters 1000.

¿Qué marca igualó Alcaraz con esta victoria?
Igualó las 12 semifinales de torneos ATP Masters 1000 de Carlos Moyà.

[Fuente: Noticias Argentinas]

