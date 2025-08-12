Alcaraz venció a Medjedovic y avanzó a octavos de final en Cincinnati

El murciano Carlos Alcaraz mejoró su rendimiento en el Masters 1000 de Cincinnati y superó hoy con autoridad al serbio Hamad Medjedovic por 6-4 y 6-4 en la tercera ronda del certamen.

El español, quien había tenido un debut irregular ante Damir Dzumhur, mostró mayor solidez física y táctica para imponerse en sets corridos y avanzar a los octavos de final, donde se enfrentará al italiano Luca Nardi.

En un encuentro disputado bajo altas temperaturas, ambos jugadores priorizaron la eficacia al servicio para evitar intercambios prolongados. Tras un inicio parejo, Alcaraz logró el primer quiebre en el séptimo juego y sostuvo la ventaja con firmeza para cerrar el primer parcial por 6-4.

En el segundo set, el murciano volvió a tomar la iniciativa con un quiebre temprano, aunque Medjedovic respondió de inmediato. La paridad se mantuvo hasta el séptimo juego, donde Alcaraz volvió a quebrar y administró la diferencia hasta el cierre.

El ruso Andrey Rublev necesitó tres horas y media para vencer a Alexei Popyrin por 6-7(5), 7-6(5) y 7-5, en un duelo sin match points en contra pero con momentos críticos.

Rublev enfrentará en octavos al argentino Francisco Comesaña, quien salvó tres match points para superar a Reilly Opelka por 6-7(4), 6-4 y 7-5. Comesaña ya venció a Rublev en Wimbledon 2024.

Karen Khachanov, número 12 del mundo y reciente finalista en Toronto, también avanzó tras derrotar al estadounidense Jenson Brooksby por doble 6-3. Su próximo rival será el ganador del cruce entre Alexander Zverev y Brandon Nakashima. El ruso ya venció a Zverev la semana pasada en semifinales del torneo canadiense.

