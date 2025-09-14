¿A qué hora pelearán Canelo Álvarez y Terence Crawford en Argentina?

La pelea más esperada del año entre el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez y el estadounidense Terence Crawford se define en la madrugada de este domingo. El combate, que unifica todos los títulos de la categoría supermediano, tiene su horario estelar confirmado para desúés de la 1:30 de la madrugada, hora de Argentina.

La velada, que se celebra en el imponente Allegiant Stadium de Las Vegas, se puede ver en vivo y de forma exclusiva a través de la plataforma de streaming Netflix. Según supo Noticias Argentinas, la transmisión para nuestro país comenzó el sábado por la noche con las peleas preliminares, pero el enfrentamiento principal entre Canelo y Crawford está pautado para la madrugada, marcando un hito en la transmisión de eventos de boxeo.

A qué hora es la pelea en Argentina y el resto de la región

El horario de inicio del combate estelar varía según el país. Para Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, la cita es a la 01:00 hs de la madrugada del domingo.

En otros países de la región y en Estados Unidos, los horarios son los siguientes: a las 00:00 hs en Bolivia, Venezuela y la costa Este de EEUU; a las 23:00 hs en Ecuador, Perú y Colombia; y a las 22:00 hs en México.