En vivo

Rony en Vivo

Rony Vargas

Argentina

En vivo

Rony en Vivo

Rony Vargas

Rosario

En vivo

Maratón de clásicos

Mario Zanoni

En vivo

Clave de Sol

Pato Bon

En vivo

Fronteras afuera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

¿A qué hora pelearán Canelo Álvarez y Terence Crawford en Argentina?

La esperada pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford es en la madrugada del domingo en Argentina. El combate se ve en vivo por Netflix.

14/09/2025 | 01:28Redacción Cadena 3

FOTO: Saúl “Canelo” Álvarez (NA)

La pelea más esperada del año entre el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez y el estadounidense Terence Crawford se define en la madrugada de este domingo. El combate, que unifica todos los títulos de la categoría supermediano, tiene su horario estelar confirmado para desúés de la 1:30 de la madrugada, hora de Argentina.

La velada, que se celebra en el imponente Allegiant Stadium de Las Vegas, se puede ver en vivo y de forma exclusiva a través de la plataforma de streaming Netflix. Según supo Noticias Argentinas, la transmisión para nuestro país comenzó el sábado por la noche con las peleas preliminares, pero el enfrentamiento principal entre Canelo y Crawford está pautado para la madrugada, marcando un hito en la transmisión de eventos de boxeo.

A qué hora es la pelea en Argentina y el resto de la región

El horario de inicio del combate estelar varía según el país. Para Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, la cita es a la 01:00 hs de la madrugada del domingo.

En otros países de la región y en Estados Unidos, los horarios son los siguientes: a las 00:00 hs en Bolivia, Venezuela y la costa Este de EEUU; a las 23:00 hs en Ecuador, Perú y Colombia; y a las 22:00 hs en México.

Lectura rápida

¿Qué pelea se realizará? La pelea entre Saúl "Canelo" Álvarez y Terence Crawford por los títulos de la categoría supermediano.

¿Cuándo es el combate? La madrugada del domingo, después de la 1:30 am en Argentina.

¿Dónde se llevará a cabo? En el Allegiant Stadium, Las Vegas.

¿Cómo se puede ver? A través de Netflix, que transmite el evento en vivo.

¿Cuáles son los horarios en otros países? A medianoche en Bolivia y Venezuela; 23:00 hs en Ecuador y Perú; 22:00 hs en México.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho