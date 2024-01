Dakar 2024: ¡Doblete argentino! Kevin y Luciano al frente y la ilusión está viva

Los argentinos Kevin y Luciano Benavides, con sus motocicletas KTM y Husquarna, consiguieron el 1-2 para la Argentina en la Etapa 8 del Dakar 2024 Arabia Saudita que unió Al Dawadimi-Hail con un recorrido total de 678 Kms y 279 Kms de prueba cronometrada. En la general, el americano Ricky Brabec de Honda se mantiene al frente, estirando a 42" la diferencia sobre el botsuano Ross Branch de Hero, que era de solo 1" segundo cuando comenzaron a correr esta mañana.

La prueba especial se dividió en dos partes, la primera de arena hasta el Km165; y la segunda de piedra y montaña, entre los el Km344 y el Km458. Y Luciano y Kevin estuvieron en la lucha por la punta desde el principio, a pesar de largar justo detrás del piloto que abría pista, Ignacio Cornejo -Honda-. Brabec y su compañero de equipo Adrien Van Beveren marcaron los mejores cronos en la parte de arena, con los salteños escoltándoles. Pero en la segunda parte, Luciano terminó de alcanzar a Cornejo, se comenzó a beneficiar con los 'bonus' y hubiera ganado la etapa sino sufría una caída que le hizo perder algo de tiempo. Kevin, venía cerca de ambos pero no lo suficiente para entrar en la dinámica de las bonificaciones, aunque de todas maneras se quedó con el parcial en la parte final, cuando Brabec y Van Beveren decidieron desenrroscar el puño derecho para no largar tan adelante mañana.

"Luciano también ha hecho un gran trabajo, creo que hemos hecho el 1-2 y eso es bonito como hermanos...estamos tratando de hacerlo lo mejor posible, vamos a lucharlo hasta el final, todavía quedan varios días de carrera y no hay estrategia, es salir y hacer cada día lo mejor que se pueda", nos dijo Kevin al final, pintando lo que pasó y lo que viene para él en la semana de cierre del Dakar.

"Terminar segundo, largando segundo, no es fácil. Tuve una caída 10 Kms. antes de llegar, me golpeé un poquito la mano, no pasó nada, solo que me caí y ahí se me fue la victoria de etapa", nos comentó por su parte Luciano Benavides.

El orden del día fue K. Benavides, seguido por L. Benavides +31, Van Beveren +1.27, Cornejo +1.41, Price -KTM- +2.18, Goncalvez -Sherco- +2.24, Brabec +4.08 y Branch +4.49. Fue la segunda victoria de etapa del mayor de los hermanos salteños, en esta edición.

Con esto, la general quedó con Brabec 36h16'31", escoltado por Branch +42, Cornejo +4.21, Van Beveren +11.58 y K. Benavides +20.31. Price, Sanders -GasGas-, L. Benavides, Svitko y Michek completan los diez primeros clasificados.

El resto de los otros argentinos en las dos ruedas también tuvo una jornada buen en el arribo a Ha'il. Diego Llanos hizo otra buena etapa con la KTM privada del XRaids Experience y finalizó igual que ayer 18°, mejorando un puesto para ponerse 22° en la clasificación del rally. Santiago Rostán bajó dos puestos y ahora marcha 37 y Sebastián Urquía bajó otra posición y está en el puesto 74.

En la carrera de cuatriciclos, la lucha entre Manuel Andújar y Alexandre Giroud, volvió a favorecer al argentino. A 'Manu' le devolvieron la victoria de etapa de ayer, cuando le colocaron por equivocación una penalidad de 15' por cambiar el motor el día de descanso como si fuera un WP. De manera que ese recargo no influía en el parcial, sino en la general. Así, 'Manu' arrancó el día de todas formas con su contendiente Alexandre Giroud a +6.20, pero con una buena actuación en la jornada de hoy, pudo ganar el parcial y estirar su ventaja a 11'26.

Mañana, la Etapa 9 del Dakar llevará a los competidores desde Ha'il hacia Alula, a través de un recorrido de 639 Kms. que tendrá un especial de 417 Kms. donde -al igual que hoy- los primeros serán de arena y el final sobre las piedras.

Cadena 3 Motor, desde Arabia Saudita. Con fotografías de Shakedown Team, Dakar.com y Red Bull Content Pool.