Por qué Etiopía está recién en 2018: celebró el año nuevo con fiestas únicas

Etiopía celebró el 11 de septiembre de 2025 su año nuevo 2018, según su calendario local que cuenta con 13 meses. Este sistema de datación presenta un desfase de siete años y ocho meses con respecto al calendario gregoriano, utilizado en la mayoría de los países. La ocasión fue marcada por diversas tradiciones y actividades en todo el país.

En Addis Abeba, la llegada del nuevo año estuvo precedida por el Pagumen, un periodo de cinco días de reflexión y festividades. Cada uno de estos días fue designado con un significado especial: el Pagumen 1 se llamó “Día de avance”, el Pagumen 2 “Día de la Reforma”, el Pagumen 3 “Día de la Soberanía”, el Pagumen 4 “Día de la Diversidad” y el Pagumen 5 “Día del futuro”.

Las celebraciones invitaron a los etíopes a vestirse con trajes tradicionales y adornar edificios, negocios y calles con globos y cintas en colores amarillo y negro. El aroma del doro wat, un estofado de pollo típico, se esparció por el aire, acompañado de injera, un pan similar a una crepa hecho con harina de tef.

Este plato, preparado en cada hogar, se sirvió con vino de miel y café recién hecho, creando un ambiente propicio para la reunión de familiares y amigos, quienes aprovecharon la ocasión para agradecer por las experiencias vividas.

El color amarillo tiene un significado especial en esta celebración. Según la Biblia, Dios creó la tierra en septiembre, y se cuenta que el rey Salomón, en su visita a la reina de Saba hace más de tres mil años, le obsequió joyas.

Al finalizar la estación seca, flores amarillas comienzan a florecer en las colinas que rodean Addis Abeba, simbolizando el inicio de una nueva vida en el país. En honor a la reina etíope que regresaba de su viaje, el festival recibió el nombre de Enkutatash, que significa “regalo de las joyas”, y se celebra hasta la actualidad.