Eduardo Sacheri presenta un nuevo libro: "Es un tema muy incómodo"

El reconocido escritor argentino Eduardo Sacheri presenta su nuevo libro, "Demasiado Lejos", este miércoles a las seis y media de la tarde en el Salón de Actos de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, ubicada en Entre Ríos 758. La entrada es libre y gratuita.

En esta novela, Sacheri explora uno de los episodios más emblemáticos de la historia argentina: la Guerra de Malvinas. Con una trayectoria literaria que incluye títulos como "Los Días de la Revolución" y "Los Días de la Violencia", el autor regresa a la ficción con una obra que reconstruye los meses de conflicto desde una perspectiva poco habitual, centrada en la distancia y la vida cotidiana en Buenos Aires.

“Es un tema interesante nuestro silencio alrededor de la Guerra de Malvinas. Me parece que es un tema muy incómodo”, afirmó Sacheri, quien recordó la euforia inicial y la posterior desolación de la sociedad argentina. “Fuimos una sociedad que festejó, que vitoreó dictadores y después yo no fui, yo no estuve, yo no sabía, no hablemos de eso”, agregó, reflexionando sobre la complejidad de los recuerdos y la memoria colectiva.

El autor, que se consideró “un profesor de historia”, explicó en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, que su enfoque es explicar la historia a quienes no están familiarizados con ella, en lugar de realizar investigaciones académicas. “Cada vez que vos te encontrás con una batalla o con un comunicado del Estado Mayor, es el texto de ese comunicado y es la fecha y es lo que está pasando, pero los personajes que creo son ficción”, detalló sobre su método narrativo.

“La idea es que esté todo eso también en la novela”, señaló, refiriéndose a las distintas perspectivas de las familias de los soldados que participaron en la guerra. “Una cosa es pedirle un favor a tu hermano con el que te llevas bien y otra cosa es si con tu hermano no te hablas y te odiás”, explicó sobre la complejidad de las relaciones familiares en el contexto del conflicto.

Sacheri también mencionó la importancia de la complicidad de los medios de comunicación durante la guerra. “Hay aprendizajes, o en todo caso interrogantes, que son para cualquier época”, sostuvo, invitando a los lectores a reflexionar sobre el papel de la sociedad y los medios en momentos críticos. “Ojalá le quede al lector el tema de esa guerra dando vueltas en la cabeza un poquito”, concluyó el autor, resaltando la relevancia de la memoria de Malvinas en la identidad argentina actual.

Entrevista de Alberto Lotuf.