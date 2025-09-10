En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Cultura

Córdoba recibe a la Feria de Industrias Creativas de la Región Centro

Esta edición reunirá a 120 diseñadores y emprendedores junto a 30 editoriales independientes provenientes de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, en las categorías de Indumentaria, Accesorios y complementos.

10/09/2025 | 09:02Redacción Cadena 3

FOTO: Córdoba recibe a la Feria del Centro.

Organizada por los gobiernos de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI), se desarrollará en el Centro Cultural Córdoba y en el Parque del Faro del Bicentenario desde el viernes 12 al domingo 14 de septiembre.

Esta edición reunirá a 120 diseñadores y emprendedores junto a 30 editoriales independientes provenientes de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, en las categorías de Indumentaria, Accesorios y complementos, objetos utilitarios o decorativos y Editorial.

La programación suma nuevas experiencias para el público, combinando la exposición y venta de productos con actividades culturales, gastronómicas y artísticas para todo público.

Será con entrada libre y gratuita, el viernes 12 de 16 a 21.30, mientras que sábado 13 y domingo 14 estará abierta de 15 a 21.30 horas.

Para más información, entrá acá.

Lectura rápida

¿Qué evento se llevará a cabo? Una feria de diseño y emprendedores organizada por los gobiernos de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba.

¿Quiénes participan en la feria? Participan 120 diseñadores, emprendedores y 30 editoriales independientes.

¿Cuándo se realizará la feria? Desde el viernes 12 hasta el domingo 14 de septiembre.

¿Dónde se llevará a cabo? En el Centro Cultural Córdoba y en el Parque del Faro del Bicentenario.

¿Cómo es la entrada al evento? La entrada será libre y gratuita.

Lo más visto

Cultura

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho