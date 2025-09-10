Córdoba recibe a la Feria de Industrias Creativas de la Región Centro
Esta edición reunirá a 120 diseñadores y emprendedores junto a 30 editoriales independientes provenientes de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, en las categorías de Indumentaria, Accesorios y complementos.
10/09/2025 | 09:02Redacción Cadena 3
FOTO: Córdoba recibe a la Feria del Centro.
Organizada por los gobiernos de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI), se desarrollará en el Centro Cultural Córdoba y en el Parque del Faro del Bicentenario desde el viernes 12 al domingo 14 de septiembre.
Esta edición reunirá a 120 diseñadores y emprendedores junto a 30 editoriales independientes provenientes de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, en las categorías de Indumentaria, Accesorios y complementos, objetos utilitarios o decorativos y Editorial.
La programación suma nuevas experiencias para el público, combinando la exposición y venta de productos con actividades culturales, gastronómicas y artísticas para todo público.
Será con entrada libre y gratuita, el viernes 12 de 16 a 21.30, mientras que sábado 13 y domingo 14 estará abierta de 15 a 21.30 horas.
